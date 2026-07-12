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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета
    Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    Le Monde: После смены тактики ударов России в Киеве стало хуже, чем в Харькове
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400
    В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ
    Умер народный артист России Юрий Смирнов
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    9 комментариев
    12 июля 2026, 01:55 • Новости дня

    КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что после нарушения несколькими судами его ограничений, закрывает Ормузский пролив.

    Военно-морской флот КСИР заявил, что по подстрекательству иностранцев несколько судов попытались следовать несанкционированным маршрутом, игнорируя предупреждения о корректировке курса. В результате судно, которое поставило под угрозу безопасность на море, отключив свои системы, было сбито и остановлено.

    «Военно-морской флот КСИР после этого инцидента заявил, что Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления. До прекращения вмешательства США в этот регион ни одному судну не будет разрешен транзит», – приводит сообщение в Telegram-канале иранское Press TV.

    В финале заявлений КСИР предупреждает противника, что в случае нового акта  агрессии, на него будет дан жесткий ответ, и «новые базы противника в регионе станут мишенями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков допустил новую блокаду Ормузского пролива. Спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились продолжить переговоры по Ормузу.


    11 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

    Фидан сообщил о необходимости участия Москвы в переговорах по С-400

    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного сзенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.

    Власти республики продолжают консультации о дальнейшей судьбе зенитных ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Накануне в прессе появилась информация о возможной продаже вооружений одному из государств Персидского залива. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что пока не готов назвать конкретные страны или раскрыть модель урегулирования.

    По словам дипломата, реализация любых договоренностей невозможна без участия российской стороны как изначального поставщика систем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Анкарой по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать российские зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    11 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары высокоточным оружием по объектам в Киеве и Одесской области доказали невозможность защиты военной инфраструктуры Украины с помощью переданных западных систем, сообщили в Минобороны.

    Недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения, сообщает Минобороны в Max.

    Войска наносят результативные удары ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Это позволяет гарантированно преодолевать комплексы противоракетной обороны, которые западные страны передали Киеву.

    Особое внимание уделяется уничтожению критически важной инфраструктуры. Эффективные групповые удары приходятся по морским портам и транспортным судам, используемым для доставки иностранной военной техники. При этом поражаются даже те объекты, которые находятся под плотным прикрытием систем противовоздушной обороны.

    В субботу успешному огневому воздействию подверглись два предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице. Кроме того, серьезный урон нанесен портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти действия полностью подтверждают возможность российских сил беспрепятственно ликвидировать любые назначенные цели на всей территории противника, заключили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали предприятия военной промышленности в Киеве.

    Высокоточное оружие уничтожило киевские мощности по выпуску беспилотников.

    Российская армия поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


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    11 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование отправляет разрозненные группы солдат в разрушенную Константиновку исключительно ради создания видимости удержания позиций, отметили в ВС России.

    Вооруженные силы противника оказались в Константиновке в безвыходном положении, так как командование бросает личный состав в город ради отчетов, сообщил ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным Бизон.

    «В мышеловке уже все, на убой их кидают, чтобы по максимуму делать вид, что они там что-то контролируют, какую-то информацию передают. Но информации от их людей уже почти и нет, так как они сидят непосредственно в подвалах, руинах, они ничего не слышат, ничего не видят даже», – рассказал военный.

    Он добавил, что находящиеся в городе солдаты лишены возможности объективно докладывать обстановку. Напомним, 3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командир батальона с позывным Бизон поделился деталями операции по освобождению Константиновки малыми штурмовыми группами.

    Кроме того, начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской объявил о завершении зачистки городских кварталов от мелких отрядов противника. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил полный переход населенного пункта под контроль российских войск.

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    11 июля 2026, 19:39 • Новости дня
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400

    Власти Турции опровергли слухи о перепродаже российских зенитных систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам в обмен на истребители F-35.

    Заместитель председателя Партии справедливости и развития Хасан Ялчин назвал спекуляциями сообщения о передаче российских комплексов С-400 другим государствам, передает ТАСС. Он также отверг связь этого вопроса с возвращением Анкары в американскую программу по производству истребителей F-35.

    «Обсуждаются различные спекуляции. Вопрос С-400 абсолютно не связан с проблемой F-35. <…> Если вновь возникнет вопрос продажи [С-400] другой стране, то можно будет провести переговоры с Россией и страной-покупателем. Но обсуждать эти вещи сейчас, основываясь на спекуляциях, мне кажется не очень разумным», – заявил политик в эфире местного канала.

    Ранее турецкая пресса сообщила о возможной перепродаже систем ПВО одной из стран Персидского залива, среди которых назывались ОАЭ и Катар. Официальная Анкара эти данные пока не комментировала.

    Турция приобрела четыре дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 млрд долларов в 2017 году. Вследствие этой сделки Соединенные Штаты исключили республику из программы разработки истребителей нового поколения F-35.

    Ранее в субботу МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    11 июля 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot

    Экс-чиновник Пентагона: Киев долго не сможет производить ракет для Patriot

    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Мария Иванова

    Украина не сможет наладить самостоятельный выпуск американских зенитных ракет в ближайшие несколько лет даже в случае получения производственной лицензии от США, отметил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

    Час Фриман заявил о неспособности Киева собирать комплексы Patriot в ближайшие годы, передает РИА «Новости». Ранее американский президент допустил передачу лицензии на производство ракет-перехватчиков украинской стороне.

    «На самом деле Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет», – подчеркнул эксперт.

    Бывший чиновник Пентагона добавил, что даже в самих Соединенных Штатах создание одной системы занимает два года. В настоящее время у Вашингтона нет свободных комплексов для поставок на Украину. Фриман выразил надежду, что к моменту их появления конфликт уже завершится.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину лишь мешают урегулированию ситуации. В Москве подчеркивали, что подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Журналисты издания The War Zone указали на невозможность быстрого выпуска этих ракет-перехватчиков.

    Российские и западные эксперты выделили четыре главные проблемы для запуска такого предприятия на украинской территории.

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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    11 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    В Вашингтоне озвучили ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    В Вашингтоне заявили, что Иран должен передать все ядерные материалы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что с Ираном готовы вести переговоры, если Тегеран отдаст весь свой уроан.

    Основное требование со стороны США заключается в том, чтобы Иран передал им свои ядерные материалы. Считается, что Тегеран обладает более чем 900 фунтами высокообогащенного урана, который Трамп и другие американские чиновники называют «ядерной пылью», передает Reuters.

    Предполагается, что ядерный вопрос будет урегулирован в течение 60-дневного периода переговоров на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

    «Я хочу внести ясность: если мы не получим пыль, то сделки с Ираном не будет», –  заявил один из американских чиновников.

    Он добавил, что у нас «есть много вариантов», если Иран откажется, включая военные и экономические меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении  переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг. Портал Axios узнал, что президент США выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    11 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    Трамп объявил о готовности США нацелить на Иран тысячи ракет

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что отдал приказ военным быть готовыми нанести удары по Ирану, если правительство страны совершит или попытается совершить покушение на него.

    «1000 ракет заряжены и нацелены на Иран, и еще тысячи последуют немедленно, если иранское правительство выполнит свою угрозу, озвученную во многих уголках мира, совершить покушение или попытку покушения на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае, на меня!», – приводит Reuters Слова Трампа из поста в Truth Social.

    Американский лидер добавил в посте, что уже отдал все приказы, американские военные готовы, желают и способны в течение года и дольше, если потребуется,  полностью уничтожить Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью газете New York Post заявил, что потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства. До этого он заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередные мощные удары по Ирану.

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    11 июля 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп позвонил наследному принцу Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив сотрудничество и ситуацию в ближневосточном регионе.

    «В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили сотрудничество между Королевством Саудовская Аравия и Соединенными Штатами Америки, пути его укрепления в различных областях. Лидеры также обсудили ряд региональных и международных проблем и обменялись мнениями по ним», – сообщило Saudi Press Agency.

    Стороны также оценили текущие события в регионе, включая переговоры между США и Ираном, подчеркнув важность обеспечения безопасности морского судоходства, защиты морских путей и поддержки усилий, которые способствуют региональной безопасности и стабильности, отметили в агентстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эр-Рияд решил расширить нефтепровод в обход Ормузского пролива. США и Саудовская Аравия решили заняться производством дронов-камикадзе.


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    11 июля 2026, 09:03 • Новости дня
    ВМС Индии пополнились новейшим стелс-фрегатом с российскими ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы Индии включили в состав Восточного флота новый фрегат «Махендрагири» – шестой корабль проекта 17A, построенный в Индии с применением технологий «стелс», который может быть оснащен ракетами российско-индийского производства BrahMos. Церемония состоялась в городе Вишакхапатнам на востоке страны с участием министра обороны Раджнатха Сингха.

    Индийские военно-морские силы официально включили в состав Восточного флота шестой корабль проекта 17A, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в городе Вишакхапатнам при участии министра обороны страны Раджнатха Сингха.

    «Махендрагири способен одновременно противостоять угрозам с воздуха, с моря и из-под воды», – отметил глава военного ведомства. Сингх добавил, что новый стелс-фрегат планируется оснастить сверхзвуковыми ракетами класса поверхность – поверхность BrahMos. Корабль спроектирован местным конструкторским бюро и построен на верфи в Мумбаи, при этом доля отечественных компонентов превышает 75%.

    Судно оборудовано передовыми системами вооружения и радиоэлектронной борьбы. Это позволяет эффективно решать задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также проводить спасательные и гуманитарные операции. Ракеты BrahMos разработаны российским предприятием совместно с индийскими специалистами и предлагаются на экспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское командование запланировало оснастить все новые корабли первой линии ракетами BrahMos.

    Военно-морские силы страны ввели в строй два аналогичных фрегата проекта 17А.

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    11 июля 2026, 13:56 • Новости дня
    Новый лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи

    Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за гибель отца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран непременно ответит на убийство бывшего главы государства и других граждан, ставших жертвами совместных атак Вашингтона и Тель-Авива в конце февраля.

    Новый руководитель исламской республики Моджтаба Хаменеи выпустил письменное обращение по случаю похорон отца, передает ТАСС. «Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть – воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена», – гласит текст заявления.

    Политик также добавил, что возмездие является прямым требованием граждан и обязательно воплотится в жизнь. Бывший духовный лидер погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов.

    Напомним, масштабные траурные мероприятия начались 3 июля в иранской столице. Тело аятоллы два дня находилось в крупнейшем религиозно-общественном комплексе Тегерана. 6 июля состоялось массовое шествие, после чего гроб доставили в священный город Кум.

    Вечером 7 июля останки перевезли в Ирак для прощания с местными мусульманами-шиитами в Наджафе и Кербеле. Церемония погребения прошла 9 июля на родине погибшего – в Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть бывшего лидера. Церемония погребения политика завершилась в его родном городе Мешхеде.

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    11 июля 2026, 13:34 • Новости дня
    Минобороны: Освобождение Бачевска расширит зону безопасности приграничья Курска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение Бачевска в Сумской области позволит расширить зону безопасности вдоль курского приграничья и укрепит позиции Вооруженных Сил России на сумском направлении, сообщило Минобороны РФ.

    Освобождение села Бачевск в Сумской области укрепило позиции российской группировки на сумском направлении, позволило отодвинуть угрозу от российских территорий и улучшить тактическое положение армии, сообщили в Минобороны.

    Российское военное ведомство подтвердило взятие под контроль важного населенного пункта, отмечает РИА «Новости». Об успешном продвижении отечественных подразделений на данном участке фронта сообщалось ранее в субботу.

    Отодвигание линии соприкосновения позволяет дополнительно обезопасить жителей приграничных регионов страны от возможных угроз и улучшить логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки «Север» установили контроль над Бачевском. В конце июня штурмовики выкурили украинский батальон с позиций на южных окраинах этого населенного пункта. В прошлом году российские войска отодвинули линию соприкосновения в Сумской области от границы с Курской областью на десять километров.

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    11 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Eni предупредил об ухудшении ситуации на мировом энергорынке

    Глава Eni Дескальци заявил об угрозе ухудшения ситуации на энергорынке

    Tекст: Мария Иванова

    Глобальный энергетический кризис может обостриться из-за сокращения запасов нефти и растущей конкуренции за ресурсы, предупредило руководство итальянской нефтегазовой корпорации.

    Ситуация на мировом энергетическом рынке в краткосрочной перспективе рискует ухудшиться на фоне падения запасов нефти и усиления конкуренции за энергоресурсы, заявил гендиректор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

    «В краткосрочной перспективе это возможно. Конкуренция обречена на усиление из-за постепенного сокращения запасов нефти и возобновления закупок со стороны азиатских стран. В то же время Европе потребуются дополнительные поставки американского сжиженного природного газа для восстановления запасов в подземных хранилищах к зиме», – рассказал Дескальци в интервью газете Il Sole 24 Ore.

    По его оценке, европейским государствам предстоит приобрести еще порядка 35 млрд кубометров газа, чтобы довести уровень заполненности хранилищ до целевого показателя в 80%. Он уточнил, что уровень заполняемости европейских хранилищ, за исключением Италии, в настоящее время составляет около 47%, тогда как в самой Италии он уже достиг 70%, передает РИА «Новости».

    Руководитель энергетического гиганта также обратил внимание на то, что мировые нефтяные запасы стремительно сокращаются. С начала конфликта в Персидском заливе они уменьшаются в среднем на 3,8 млн баррелей в сутки, а в мае темпы сокращения ускорились до 4,6 млн баррелей в сутки.

    На этой неделе американские военные начали серию мощных ударов по Ирану, заявив, что это ответ на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В свою очередь иранские вооруженные силы сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, обвинив Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.


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    11 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран не планирует контактировать с американской стороной до тех пор, пока она не изменит подходы, передает Fars.

    Исламская республика не планирует вступать в диалог с американскими властями, передают РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. Инициатива о заморозке дипломатических контактов исходит исключительно от иранского руководства. «Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позиций», – подчеркивается в публикации со ссылкой на осведомленные источники.

    При этом конкретные ожидания Тегерана от западных партнеров официально не раскрываются. Как утверждает обозреватель портала Axios Барак Равид, Вашингтон настаивает на выполнении двух ключевых условий. Американская администрация требует от исламской республики признать Ормузский пролив открытым для навигации, а также дать твердое обещание прекратить любые удары по коммерческим судам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон начал подготовку к длительному вооруженному противостоянию с Тегераном из-за контроля над Ормузским проливом.

    Иранские власти предостерегли американскую сторону от любых провокационных действий в этой акватории.

    Ранее Исламская Республика отказалась от диалога с Соединенными Штатами до полного снятия морской блокады.

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и дронами по военным и инфраструктурным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия по производству беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры. Эксперты говорят о системном и целенаправленном разрушении южного логистического плеча противника и уничтожении распределенной военной промышленности Украины. Подробности

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    Волынская резня заставила Польшу вести свою денацификацию Украины

    В субботу отмечается годовщина Волынской резни, жертвами которой стали 100 тыс. человек. Но Украина это преступление бандеровцев не признает, что привело к серьезному конфликту Киева с Варшавой и даже вывело его на европейский уровень: Брюссель впервые в своей резолюции осудил украинских националистов. По мнению экспертов, в ЕС понимают: через годы почитающая бандеровцев Украина станет угрозой не только для Польши, но и для всего Евросоюза. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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