Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану
Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану
Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.
В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.
«Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.
В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.
Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.
Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.