Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.0 комментариев
Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона
Тегеран не планирует контактировать с американской стороной до тех пор, пока она не изменит подходы, передает Fars.
Исламская республика не планирует вступать в диалог с американскими властями, передают РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. Инициатива о заморозке дипломатических контактов исходит исключительно от иранского руководства. «Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позиций», – подчеркивается в публикации со ссылкой на осведомленные источники.
При этом конкретные ожидания Тегерана от западных партнеров официально не раскрываются. Как утверждает обозреватель портала Axios Барак Равид, Вашингтон настаивает на выполнении двух ключевых условий. Американская администрация требует от исламской республики признать Ормузский пролив открытым для навигации, а также дать твердое обещание прекратить любые удары по коммерческим судам в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон начал подготовку к длительному вооруженному противостоянию с Тегераном из-за контроля над Ормузским проливом.
Иранские власти предостерегли американскую сторону от любых провокационных действий в этой акватории.
Ранее Исламская Республика отказалась от диалога с Соединенными Штатами до полного снятия морской блокады.