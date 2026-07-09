Из-за атак США по городу Сирик на юге Ирана погибли три человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жертвами атак американских вооруженных сил по городу Сирик на юге Ирана стали три человека, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает гостелерадиокомпания исламской республики, передает РИА «Новости».

«Три человека погибли, еще 15 ранены в результате преступной атаки террористической армии США по торговому и рыболовному причалам Сирика», – говорится в сообщении телеканала.

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