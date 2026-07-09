Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
В Иране сообщили об ударах США по районам у АЭС «Бушер»
Al Alam: США нанесли удар по районам у АЭС «Бушер»
США нанесли авиаудары по районам в Иране, находящимся в непосредственной близости от атомной электростанции Бушер, сообщил иранский канал Al Alam со ссылкой на местные власти.
По словам собеседника Al Alam, после полудня были атакованы несколько объектов в провинции Бушер, включая окрестности одноименной атомной электростанции, передает ТАСС.
Информация о последствиях ударов пока не приводится. Жители региона ранее сообщали о звуках взрывов в провинции.
Ранее в результате атаки американских вооруженных сил в иранской провинции Хузестан погибли три человека.
В июне Иран сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper в провинции Бушер.