Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.2 комментария
КСИР выпустил десять баллистических ракет по базе США Аль-Азрак
Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиабазу Аль-Азрак в Иордании залпом из десяти баллистических ракет, разрушив центр управления войсками.
Силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар 10 баллистическими ракетами по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, сообщило гостелерадио исламской республики, передает ТАСС.
Из сообщения следует, что в результате удара был поражен центр управления войсками на базе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные минувшей ночью нанесли удары по более чем 80 целям в Иране высокоточными боеприпасами.
В июне КСИР нанес мощный ракетный удар по военной базе Аль-Азрак в Иордании, повредив американские истребители.
Ранее иранские силы в рамках операции «Правдивое обещание 4» атаковали базу Аль-Азрак и другие американские объекты на Ближнем Востоке.