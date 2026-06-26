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WSJ узнала об атаке Ирана на судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе
WSJ пишет об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе
Иран атаковал грузовое судно через несколько часов после того, как Тегеран предупредил суда не использовать маршруты, которые не санкционированы для гарантированно безопасного прохода Ормуза.
«По словам двух высокопоставленных американских чиновников, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана атаковал грузовое судно под сингапурским флагом в Ормузском проливе в четверг, проверяя соглашение, подписанное на прошлой неделе США и Ираном о прекращении боевых действий и возобновлении жизненно важного судоходного пути», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
По словам одного из информаторов, ударный беспилотник пролетел к западной стороне судна, прежде чем врезаться в него, что указывает на то, что атака была преднамеренной.
По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в результате атаки был поврежден мостик судна, жертв не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) заявило, что Иран отказывается гарантировать безопасность следующим вне установленных маршрутов судам в Ормузе.