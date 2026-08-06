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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия ничего не должна Армении

    Москва системно и жестко разрушает тот фантастический мир, который Пашинян рисует для армянского населения. Мир, где этому населению все должны просто по определению, где его политические прожекты будут беспрекословно оплачиваться за счет российских налогоплательщиков и где за свои поступки не нужно отвечать.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

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    6 августа 2026, 11:57 • Новости дня

    Al-Hadath: Ирану и Оману удалось договориться об открытии Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе, сообщают саудовские телеканалы.

    Иран и Оман согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов, сообщил саудовский телеканал Al-Hadath, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что решение вступит в силу после утверждения иранским руководством.

    «Договоренность должен одобрить Верховный совет Ирана по национальной безопасности», – сообщил высокопоставленный источник.

    Он также уточнил, что соглашение рассчитано на 60 дней.

    По этим данным, соглашение не предусматривает взимание пошлины за транзит по Ормузскому проливу. Кроме того, страны Персидского залива могут по этому соглашению быть задействованы в разминировании пролива и в обеспечении возобновления судоходства.

    За прошедшие сутки через стратегически важную акваторию уже проследовали по меньшей мере 10 коммерческих кораблей.

    Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты подготовили объявление о сделке между Оманом и Ираном. Тегеран и Маскат запланировали разделить маршруты движения торговых судов.

    Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством.

    3 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

    «Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

    При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

    Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

    Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.

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    6 августа 2026, 10:11 • Новости дня
    Гневный звонок Трампа заставил Пентагон срочно искать пропавшие ракеты

    Пентагон провел экстренное совещание по боеприпасам после критики Трампа

    Гневный звонок Трампа заставил Пентагон срочно искать пропавшие ракеты
    @ AdMedia/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Минобороны США организовало внеплановую встречу из-за критического истощения арсеналов ПВО после того, как американский лидер лично отчитал ответственного за снабжение чиновника.

    Заместитель министра обороны США Стивен Файнберг провел экстренное совещание из-за дефицита снарядов, передает РИА «Новости».

    «Второй в цепочке руководства министерства обороны человек срочно собрал высших чинов по военным и оборонным закупкам на встречу в пятницу вечером, чтобы обсудить пути быстрого реагирования на недостатку американских боеприпасов, - после того как он получил гневный звонок от президента Дональда Трампа», – сообщает канал NBC.

    Газета Washington Post уточняет, что Дональд Трамп потребовал от руководителя Пентагона Пита Хегсета объяснений по поводу нехватки ракет. Министр возложил ответственность на Файнберга, обвинив его в сокрытии реального положения дел. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла слухи о конфликте, подчеркнув, что президент высоко оценивает работу Хегсета.

    На фоне противостояния с Ираном Пентагон запросил у Конгресса дополнительные 67 млрд долларов. По оценкам CSIS, американская армия израсходовала до 1,6 тыс. ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. В результате запасы первых сократились с 2,3 тыс. до примерно 830 единиц, а арсенал вторых упал до 278 штук, спровоцировав острую нехватку средств ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет.

    Американские вооруженные силы потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО.

    Дефицит боеприпасов вынудил американского лидера отложить удары по Ирану.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    6 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    WP: Трамп отчитал Хегсета за нехватку ракет
    WP: Трамп отчитал Хегсета за нехватку ракет
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил главе Пентагона Питу Хегсету резкое недовольство ситуацией с запасами дальнобойных ракет и систем ПВО, что повлияло на решения по Ирану, пишут американские СМИ.

    Трамп потребовал от Хегсета объяснений в связи с нехваткой ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Post.

    «Недовольство президента США Дональда Трампа ходом войны с Ираном вылилось в резкую перепалку в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе: он потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснить, почему, по всей видимости, его ввели в заблуждение относительно серьезной нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана», – говорится в публикации.

    По информации источников, глава государства полагал, что проблема дефицита вооружений уже решена. Однако выяснилось, что запасы дальнобойных управляемых ракет и средств противовоздушной обороны остаются недостаточными.

    Именно этот фактор стал одной из причин отказа от масштабных ударов по Ирану в последние дни.

    В ходе встречи Хегсет отверг обвинения в свой адрес. Он переложил вину на своего заместителя Стивена Файнберга, который якобы не предоставил президенту полную информацию о состоянии арсеналов.

    При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла данные о конфликте, подчеркнув, что Трамп высоко оценивает работу министра обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское командование доложило Трампу о дефиците боеприпасов.

    В конце июля Соединенные Штаты приостановили военную кампанию против Ирана.

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    4 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    США ввели санкции против двух управлений Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация ограничила работу ряда российских военных структур из-за обвинений в якобы распространении оружия массового уничтожения.

    Вашингтон применил новые ограничительные меры в отношении российских военных и коммерческих структур, передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.

    «24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные <…> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана», – КНДР и Сирии, отмечается в документе.

    Под санкции попали Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление и Управление перспективных межвидовых исследований Минобороны.

    В список также включены 1061-й центр материально-технического обеспечения, две компании и пять физических лиц. Американские власти обвиняют их в передаче запрещенных технологий Ирану, Сирии и Северной Корее.

    Ограничения подразумевают полный запрет на закупку товаров и услуг у фигурантов списка. Американским ведомствам запрещено оказывать им любую поддержку или выдавать лицензии.

    Данные меры вводятся на два года с возможностью исключений по решению американского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против российской компании Air Cargo Pro. Украина ввела десятилетние санкции против оборонных предприятий России. В США предрекли разрушительные последствия «адских санкций» против России.

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    4 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Reuters: Удары по Ирану оставили США без ракет ATACMS

    США израсходовали почти все ракеты ATACMS и PrSM против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные практически исчерпали арсенал высокоточных дальнобойных ракет в ходе недавнего обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов потратили почти все имеющиеся в наличии ракеты ATACMS и PrSM во время операций против Ирана, передает РИА «Новости».

    «Речь идет прежде всего о вооружении армии класса «земля-земля», известном как... ATACMS и... PrSM. США израсходовали «практически все» эти вооружения», – отмечается в публикации агентства Reuters. Стоимость одной такой ракеты превышает миллион долларов.

    Помимо этого, Пентагон использовал чуть менее половины мировых запасов крылатых ракет Tomahawk. Обострение ситуации началось 8 июля, когда президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Тегераном. После этого американская авиация провела серию атак, которые Центральное командование назвало ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке и обвинили Вашингтон в срыве договоренностей. Ранее Центр стратегических и международных исследований сообщал, что США также выпустили более 1,5 тыс. ракет Patriot и 200 перехватчиков THAAD, что привело к дефициту средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отменил масштабную атаку на Иран из-за риска истощения запасов систем ПВО.

    Американские аналитики зафиксировали критическую нехватку высокоточных боеприпасов в армии.

    Вооруженные силы полностью израсходовали запас новейших баллистических ракет PrSM в начале конфликта.

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    4 августа 2026, 23:53 • Новости дня
    WSJ: Тегеран запросил право на сбор пошлин с судов в Ормузе

    WSJ: Тегеран запросил право на пошлины с судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый удар во вторник по грузовому судну около Омана напомнил о том, что коммерческие перевозки по Ормузу остаются уязвимыми, несмотря на попытки дипломатов возобновить движение по морскому пути, при этом Тегеран настаивает на пошлинах за его преодоление судами.

    Согласно обсуждаемому предложению, суда, направляющиеся в Персидский залив, будут заходить в иранские воды, в то время как суда, покидающие Персидский залив, будут проходить через воды Омана без уплаты пошлин, согласно данным  региональных посредников, пишет Wall Street Jourmal (WSJ).

    Хотя иранские дипломаты изначально приветствовали это предложение, поскольку оно сохраняло некоторый контроль над проливом, Тегеран потребовал права взимать пошлины, которые потенциально могут быть разделены с Оманом.

    Кроме того Иран требует гарантий от возобновления нападений, прекращения военно-морской блокады США и снятия нефтяных санкций, сообщили посредники.

    Высокопоставленные региональные чиновники заявили, что США и региональные правительства отвергли требование о пошлинах и хотят получить гарантии того, что Иран и его ставленники не будут угрожать их территориям.

    «Главный пробел остается: Иран хочет сначала ослабить морскую блокаду и военное давление, в то время как Вашингтон хочет, чтобы пролив был вновь открыт и Иран пошел на уступки, прежде чем предлагать облегчение ситуации», – сказал Эбтесам Аль-Кетби, президент Emirates Policy Center, аналитического центра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Он предположил, что, возможно, ситуация приближается ко временному взаимопониманию, но до более широкого урегулирования еще далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что Иран и Оман близки к сделке по Ормузскому проливу. Госсекретарь США Рубио анонсировал скорую сделку по Ормузу. Глава минфина США Бессент заявил о скором открытии Ормузского пролива.


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    3 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американского дрона MQ-9 над Ормузским проливом

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью системы ПВО КСИР в небе над Ормузским проливом, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Корпус стражей исламской революции сообщил, что беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    Ранее 22 июля иранские вооруженные силы нанесли ракетно-беспилотные удары по двум американским военным базам в Иордании.

    До этого бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана.

    В июне подразделения противовоздушной обороны Исламской республики уничтожили дрон США MQ-9 Reaper в провинции Бушер.

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    3 августа 2026, 22:15 • Новости дня
    В Ираке заявили о скором соглашении с Ираном по Ормузскому проливу

    Худейр: Ирак и Иран договорятся о пропуске танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иран близки к подписанию соглашения, которое обеспечит бесперебойный проход нефтяных судов через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.

    По словам Худейра, иракские власти рассчитывают в ближайшие дни завершить переговоры с Ираном по вопросу регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой», – заявил глава ведомства.

    Нефтяная отрасль Ирака серьезно пострадала из-за обострения ситуации в Персидском заливе и фактической блокировки Ормузского пролива, являющегося главным маршрутом экспорта углеводородов страны. В связи с этим руководство Ирака активно ищет возможности для увеличения поставок нефти по альтернативным направлениям.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Корпус стражей исламской революции Ирана остановил ракетами и беспилотниками четыре танкера в этой акватории.

    Позже иранские военные заявили о подрыве двух судов на несогласованном маршруте.

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    3 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал текущие переговоры США и Ирана последним шансом для Тегерана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предупредил исламскую республику о необходимости скорейшего достижения договоренностей в рамках проходящего диалога с Вашингтоном.

    «Это последний шанс», – подчеркнул глава государства, оценивая перспективы текущих двусторонних контактов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что у Тегерана больше не будет возможности подписать настолько хороший и выгодный документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    В июле американские военные поразили более 80 целей на территории исламской республики. В понедельник глава американского государства анонсировал старт новых двусторонних переговоров.

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    4 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    Госсекретарь США анонсировал скорую сделку по Ормузскому проливу

    Рубио сообщил о скором достижении договоренности по судоходству через Ормуз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры и подписать итоговое соглашение о правилах безопасного судоходства в акватории Ормузского пролива, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американские власти фиксируют позитивную динамику в диалоге о безопасности морских маршрутов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Окончательный вариант документа пока находится в стадии разработки.

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, стороны близки к финальному результату. «В этих переговорах достигнут определенный прогресс, но они еще не завершены. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро», – подчеркнул глава американской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт американо-иранских переговоров.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил финальную стадию консультаций с Оманом по вопросам судоходства.

    Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов в проливе.

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    4 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Лавров обсудил эскалацию в Персидском заливе с главой МИД Катара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани провели телефонные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.

    Главы внешнеполитических ведомств России и Катара во вторник, 4 августа, обсудили рост напряженности в зоне Персидского залива, передает МИД.

    Дипломаты обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня «Исламабадского меморандума».

    Кроме того, министры детально рассмотрели ключевые направления дальнейшего развития дружественных российско-катарских отношений. Участники беседы подтвердили настрой на поддержание регулярного политического диалога, а также наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Сергей Лавров обсудил эскалацию в Персидском заливе с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    Несколькими днями ранее российский министр провел телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов.

    В июне главы внешнеполитических ведомств России и Бахрейна договорились продолжать тесное взаимодействие по ближневосточной повестке.

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    4 августа 2026, 12:41 • Новости дня
    Сухогруз под флагом Либерии загорелся после атаки в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда рядом с побережьем Омана, когда шел через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, инцидент произошел с кораблем, шедшим под либерийским флагом. На борту атакованного судна начался сильный пожар, из-за чего люди вынуждены срочно эвакуироваться, передает РИА «Новости» .

    «Сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда рядом с побережьем Омана, когда шел через Ормузский пролив во вторник, экипаж покидает судно, один моряк пропал без вести», – пишет агентство.

    В конце июля у побережья Омана снаряд попал в коммерческий танкер.

    Днем ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве двух судов в Ормузском проливе.

    В середине прошлого месяца после нападения на эмиратский нефтяной танкер бесследно исчезли три члена экипажа.

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    4 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    МИД Катара сообщил о продвинутой стадии переговоров США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дипломатические усилия по разрешению конфликта между Соединенными Штатами и Ираном вышли на продвинутый этап, диалог сторон продолжается непрерывно, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Процесс урегулирования разногласий между Соединенными Штатами и Исламской Республикой идет активно, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что работа ведется непрерывно.

    «Мы можем подтвердить, что усилия продолжаются со всеми сторонами [конфликта], которые стремятся к дипломатическому урегулированию. <…> В настоящее время эти усилия находятся на весьма продвинутой стадии, и мы работаем со всеми участниками в этом направлении», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции.

    Аль-Ансари добавил, что контакты между сторонами не прекращаются. По его словам, дипломатическая работа ведется прямо сейчас, несмотря на противоречивые заявления Вашингтона и Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения консультаций.

    Американские переговорщики посетили Катар для встреч с посредниками.

    Представители США и Ирана провели непрямые технические переговоры в Дохе.

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    5 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Иран и Оман согласовали новый маршрут через Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран и Оман определили географические параметры альтернативного морского пути, однако сроки его полноценного открытия будут зависеть от дальнейших политических шагов Соединенных Штатов.

    Представитель иранского дипломатического ведомства Эсмаил Багаи подтвердил достижение договоренностей по координатам прохода судов, передает ТАСС. В ближайшее время ожидается публикация официального совместного заявления двух государств.

    «Географические параметры маршрута, рассматриваемого сторонами, согласованы, и, если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этом вопросе, совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и ключевые моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки», – приводятся слова дипломата.

    При этом иранское государственное телевидение подчеркивает, что достигнутое соглашение не означает немедленного запуска движения по новому коридору. Окончательное решение об открытии Ормузского пролива напрямую связано с последующими действиями американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива. Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов.

    При этом иранский МИД опроверг информацию о прямых переговорах с Вашингтоном.

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    5 августа 2026, 01:35 • Новости дня
    Военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей

    CENTCOM: США помогли пройти через Ормуз более 1 тыс. кораблей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о предоставлении свободного и безопасного прохода через Ормузский пролив более тысячи судов за три месяца.

    «Южный маршрут через Ормузский пролив остается свободным и открытым для всех коммерческих судов, желающих пройти по международному водному пути. За последние три месяца силы США помогли более чем 1 тыс. судов успешно проследовать через пролив, несмотря на необоснованную иранскую агрессию», сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    Там добавили, что эти проходы продолжаются до сих пор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 июля ВС США перенаправили 24 судна с момента возобновления блокады Ормуза. США 29 июля развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе.


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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Спецоперация меняет систему военного управления

    «Фактически мы наблюдаем одно из важнейших последствий специальной военной операции – формирование нового поколения российских военачальников». Такими словами эксперты комментируют важнейшие организационные и кадровые решения, принятые в руководстве Минобороны. Что именно и зачем изменилось в Вооруженных силах? Подробности

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    Закон Грэма о санкциях против России начал пугать самих американцев

    На пути прохождения в Конгрессе США нового законопроекта об антироссийских санкциях внезапно возникло препятствие. Сразу несколько конгрессменов разглядели в этом документе скрытый смысл и стали резко выступать против. О чем идет речь и почему этим людям важнее торговля с Китаем, чем новые антироссийские санкции? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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