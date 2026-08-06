Al-Hadath: Ирану и Оману удалось договориться об открытии Ормузского пролива

Tекст: Алексей Дегтярёв

Иран и Оман согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов, сообщил саудовский телеканал Al-Hadath, передает РИА «Новости».

Ожидается, что решение вступит в силу после утверждения иранским руководством.

«Договоренность должен одобрить Верховный совет Ирана по национальной безопасности», – сообщил высокопоставленный источник.

Он также уточнил, что соглашение рассчитано на 60 дней.

По этим данным, соглашение не предусматривает взимание пошлины за транзит по Ормузскому проливу. Кроме того, страны Персидского залива могут по этому соглашению быть задействованы в разминировании пролива и в обеспечении возобновления судоходства.

За прошедшие сутки через стратегически важную акваторию уже проследовали по меньшей мере 10 коммерческих кораблей.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты подготовили объявление о сделке между Оманом и Ираном. Тегеран и Маскат запланировали разделить маршруты движения торговых судов.

Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством.