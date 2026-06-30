Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
МИД Катара сообщил о прибытии американской делегации для встреч с посредниками
Американские переговорщики посетят Катар для консультаций с посредниками, сообщил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид аль-Ансари.
По его словам, проведение двусторонней встречи на высоком уровне между Вашингтоном и Тегераном не входит в планы сторон, передает РИА «Новости».
«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Катар для встреч с посредниками, чтобы обсудить ход переговоров. Встреча на высоком уровне между США и Ираном не планируется», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции во вторник.
Накануне МИД Ирана опроверг планы проведения прямых переговоров с американской стороной в Катаре.
Ранее глава турецкой дипломатии Хакан Фидан обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом возможные сложности переговорного процесса.
В середине июня президенты России и США по телефону затронули тему готовящегося меморандума между Вашингтоном и Тегераном.