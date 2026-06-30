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    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    7 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    30 июня 2026, 14:14 • Новости дня

    МИД Катара сообщил о прибытии американской делегации для встреч с посредниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские переговорщики посетят Катар для консультаций с посредниками, сообщил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид аль-Ансари.

    По его словам, проведение двусторонней встречи на высоком уровне между Вашингтоном и Тегераном не входит в планы сторон, передает РИА «Новости».

    «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Катар для встреч с посредниками, чтобы обсудить ход переговоров. Встреча на высоком уровне между США и Ираном не планируется», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции во вторник.

    Накануне МИД Ирана опроверг планы проведения прямых переговоров с американской стороной в Катаре.

    Ранее глава турецкой дипломатии Хакан Фидан обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом возможные сложности переговорного процесса.

    В середине июня президенты России и США по телефону затронули тему готовящегося меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

    28 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции в ответ на нападение США на Иран атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне, сообщает Tasnim.

    «ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США», – говорится в материале Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

    КСИР заявил, что нанес удары по авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте и военно-морской базе флота в порту Салман в Бахрейне, «уничтожив их и решительно ответив на недавние удары США по югу Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    КСИР заявил, что США атаковали пять иранских береговых постов. В заявлении КСИР отмечено, что нарушение прекращения огня противоречит первому положению ирано-американского меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде,

    В КСИР подчеркнули, что такое развитие ситуации приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные сообщили, что нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku в Ормузском проливе.

    Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА.

    В феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе. В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    27 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране

    Bloomberg: Удар по школе в Иране произошел из-за сбоя разведки США

    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трагедия в иранском городе Минаб с гибелью 175 человек произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене данными внутри американских военных ведомств, отмечает Bloomberg.

    Американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок, которые закончились атакой на учебное заведение в конце февраля, передает Bloomberg.

    Несогласованность баз данных не позволила вовремя донести до командования критически важную информацию.

    Еще в 2019 году один из аналитиков указывал в неофициальной системе, что потенциальной целью Пентагона является образовательное учреждение. Однако из-за разобщенности ведомств эти сведения затерялись, и удар унес жизни 175 человек, среди которых 168 учениц. Ранения получили 95 пострадавших.

    Расследование инцидента началось в апреле на уровне Министерства обороны США. Сейчас процесс фактически заморожен после передачи дела Центральному командованию страны.

    Изначально американская администрация обвинила в атаке Вооруженные силы Ирана, не предоставив никаких доказательств. Позже на месте трагедии обнаружили обломки ракет с четкой маркировкой боеприпасов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил о непричастности Вашингтона к удару по школе в Минабе

    Половина Сената США потребовала от Пентагона объяснений по поводу гибели детей.

    Военные следователи ранее допустили ответственность американской армии за атаку на это учебное заведение.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    28 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    FP: Военная операция США в Иране оказалась исключительно контрпродуктивной

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо того, чтобы обеспечить беспрепятственный поток энергоресурсов, вмешательство Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке лишь нарушило поставки, пишет Foreign Policy.

    Операция «Эпическая ярость» активизировала дискуссию о стратегической ценности американских военных баз на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy.

    Издание отмечает, что военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке оказалось реализовано в «исключительно контрпродуктивном ключе».

    В ходе конфликта Иран нанес удары по меньшей мере по 20 военным объектам США в восьми странах. Это вызвало значительные разрушения и вынудило американских военнослужащих передислоцироваться в отели и офисные здания по всему региону.

    По мнению издания, «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе.

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    28 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад»

    Press TV: В КСИР предрекли ад для баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет «ад», заявило руководство ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции.

    «Расплата американских баз в регионе – это отдельный вопрос», – приводит текст сообщения ВМС РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    В КСИР заявили, что американским военным предстоит «столкнуться с адом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

    Вашингтон пригрозил уничтожить Иран.

    Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.

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    28 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США нанесли удары по иранским целям в районе Ормуза

    США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на атаку на коммерческий танкер, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    «Как заявил американский чиновник, военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на утреннюю атаку Ирана на коммерческий танкер», – пишет Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ответных ударов по иранским объектам.

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США.

    Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что в будущем подобные эксцессы могут регулярно повторяться.

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    29 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

    Представители Соединенных Штатов и Исламской республики договорились о временном прекращении взаимных атак, передает портал Axios.

    «Мы решили прекратить всю кинетическую активность», – заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. Ожидается, что во вторник стороны проведут встречу в столице Катара для урегулирования разногласий вокруг Ормузского пролива.

    Перемирию, заключенному 11 дней назад, угрожали возобновившиеся удары и заявления президента США о готовности возобновить войну. По словам другого источника, пока участники конфликта отступают, чтобы суда могли свободно перемещаться во время продолжения технических консультаций. Американскую делегацию на них возглавит Ник Стюарт.

    Причиной эскалации стали разные трактовки меморандума, по которому Иран обязался обеспечить безопасный проход судов в обмен на снятие блокады со своих портов. Договоренность вице-президента США Вэнса о создании горячей линии связи с Корпусом стражей исламской революции пока не реализована. Из-за этого запланированные в Швейцарии переговоры по ядерной программе перенесли в Доху и посвятили проблеме судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Представители двух стран на встрече в Швейцарии договорились разработать механизм безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Для окончательного урегулирования спора стороны запланировали проведение новых переговоров в Катаре.

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    27 июня 2026, 17:36 • Новости дня
    Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана

    «Хезболла» отказалась признавать вашингтонское соглашение между Ливаном и Израилем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом, означающим полную потерю государственного суверенитета.

    Лидер ливанского движения «Хезболла» Наим Касем публично отверг мирный договор между Израилем и Ливаном, передает РИА «Новости».

    Накануне представители двух государств при посредничестве американской стороны подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, направленное на урегулирование военного конфликта.

    «Это соглашение не имеет никакой силы, должны выполняться положения ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Рамочное соглашение, заключенное в Вашингтоне, – это унижение, позор и потеря суверенитета», – заявил Касем в эфире канала Al Manar.

    Глава движения подчеркнул крайнюю опасность пункта, увязывающего вывод израильских войск с разоружением «Хезболлы». По его словам, подобное требование пересекает все допустимые границы.

    Напомним, в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно заключили меморандум о завершении противостояния, начавшегося 28 февраля. Документ регламентирует снятие американской морской блокады и восстановление иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ по урегулированию конфликта.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения шиитского движения.

    Генеральный секретарь организации Наим Касем категорически отверг возможность капитуляции перед израильской армией.

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    28 июня 2026, 03:29 • Новости дня
    Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО Кувейта задействованы против ракет и беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на армию Кувейта.

    Армия Кувейта заявила, что отражают атаки «вражеских» ракет и БПЛА, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран.

    В феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе. В июне Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позднее Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия, после чего США нанесли удары по иранским объектам.

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    28 июня 2026, 20:47 • Новости дня
    Ирак предложил стать посредником между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Багдад предложил свои услуги в качестве переговорщика между Вашингтоном и Тегераном для скорейшего завершения военного конфликта в регионе.

    Ирак выразил готовность выступить посредником между Соединенными Штатами и Ираном для прекращения вооруженного противостояния, передает РИА «Новости».

    «Ирак поддерживает прекрасные отношения как с США, так и с Ираном, и мы готовы работать с обеими сторонами над урегулированием этого конфликта», – заявил глава внешнеполитического ведомства Ирака Фуад Хусейн во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Багдаде.

    Политик напомнил об успешном опыте Багдада в налаживании диалога между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что конфликт в Ормузском проливе продолжается, несмотря на недавнее подписание меморандума о взаимопонимании. Министр добавил, что война ведет к разрушению всего региона, поэтому ее необходимо закончить.

    В середине июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося в конце февраля. Документ определяет сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе. Однако напряженность сохраняется из-за взаимных ударов сторон в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в нарушении договоренностей из-за новых авиаударов.

    Еще весной глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе.

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    27 июня 2026, 21:47 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации племянника Исмаила Хании в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа убит заместитель командира элитного подразделения ХАМАС Валид Хания, руководивший проникновением боевиков на израильскую территорию осенью 2023 года, сообщила Армия обороны Израиля.

    Армия обороны Израиля заявила об устранении Валида Хании, передает РИА «Новости». Он приходился племянником бывшему главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании и считался одним из ключевых участников атаки седьмого октября 2023 года.

    «В четверг ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала... Валида Ханию, заместителя командира подразделения «Нухба» в военном крыле ХАМАС... Валид Хания был племянником Исмаила Хании, бывшего главы политического бюро ХАМАС», – говорится в сообщении для прессы.

    Известно, что ликвидированный командир лично руководил прорывом боевиков на израильскую территорию и участвовал в нападении.

    В июле 2024 года в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

    В сентябре того же года израильские военные ликвидировали командира спецподразделения «Нухба».

    Позднее службы безопасности Израиля подтвердили смерть нового лидера движения Яхьи Синвара в секторе Газа.

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    27 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Иран и ОАЭ возобновили торговые отношения после стабилизации ситуации

    Иран и ОАЭ возобновили торговые связи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Торговые отношения между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами начали восстанавливаться на фоне относительного спокойствия в регионе, сообщил глава отдела торговых услуг организации развития торговли Ирана Мохаммад-Садега Ганнадзаде.

    По словам чиновника, объемы перевозок постепенно увеличиваются, передают РИА «Новости».

    «Сейчас, после возвращения относительного спокойствия в регионе, мы наблюдаем отгрузку товаров и контейнеров из порта в Иран. Торговля постепенно растет. Мы надеемся, что она постепенно вернется к нормальным довоенным условиям», – заявил Ганнадзаде, слова которого приводит агентство IRNA.

    Накануне министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил ситуацию в регионе со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе телефонного разговора дипломаты затронули вопросы выполнения меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, уважения суверенитета и обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты согласились разблокировать иранские активы на сумму более 10 млрд долларов.

    Делегация Ирана завершила восемнадцатичасовые переговоры с американской стороной в Швейцарии.

    Постоянный представитель Исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни подтвердил полное открытие Ормузского пролива для коммерческих судов.

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    28 июня 2026, 23:20 • Новости дня
    Аxios: США и Иран договорились прекратить взаимные удары

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Иран договорились прекратить взаимные удары, заявил высокопоставленный американский чиновник, так как обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива.

    Перемирие между США и Ираном длится всего 11 дней, а уже находится под угрозой срыва из-за возобновления ударов с обеих сторон и заявлений американского президента Дональда Трампа возобновить войну и «довести дело до конца», пишет портал Аxios.

    Возобновление боевых действий было вызвано противоречивыми интерпретациями меморандума о взаимопонимании о прекращении войны, особенно его условий в отношении Ормузского пролива, отмечает портал.

    «Мы решили прекратить все боевые действия», – заявил Axios высокопоставленный американский чиновник.

    Второй американский чиновник сообщил Axios, что обе стороны «пока» прекратят боевые действия и что «суда могут свободно передвигаться», поскольку технические переговоры должны продолжиться.

    Как американские чиновники, так и третий источник, знакомый с ситуацией, подтвердили запланированную на вторник встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал в ночь на 28 июня, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива. Затем стало известно, что американский президент пригрозил уничтожить Иран. Ирак предложил стать посредником между США и Ираном.

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    30 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана соблюдать соглашение с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран намерен придерживаться договоренностей по урегулированию конфликта и отказу от ядерного оружия, если Вашингтон снимет морскую блокаду и санкции, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире Press TV.

    «Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам состоит в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно», – приводит РИА «Новости» реплику президента Ирана.

    Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Документ предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты должны снять морскую блокаду, а иранская сторона – восстановить судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран также обязуется отказаться от получения ядерного оружия. Вопрос ядерной программы планируется урегулировать отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Главным итогом обсуждений для Ирана должно стать полное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил  разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.


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    27 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Международные наблюдатели повысили уровень угрозы судоходству в Ормузском проливе

    Международные наблюдатели повысили уровень угрозы в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Риски для торговых кораблей в Ормузском проливе значительно возросли после сообщений о попадании неизвестного снаряда в один из танкеров, сообщил Совместный морской информационный центр (JMIC).

    Совместный морской информационный центр объявил о росте опасности для коммерческого флота в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    «Уровень угрозы безопасности в Ормузском проливе повысился до значительного», – говорится в заявлении центра. Ранее Управление морских торговых операций Британии проинформировало об инциденте с танкером, в который угодил неопознанный снаряд.

    В четверг иранское управление по контролю за Персидским заливом предупредило судовладельцев о возможных рисках. Ведомство сообщило, что Иран не гарантирует безопасный проход судов через Ормузский пролив по неразрешенным маршрутам.

    В пятницу американские военные нанесли удары по иранским объектам «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив».

    Накануне иранский беспилотник атаковал сингапурское грузовое судно в Ормузском проливе.

    Международная морская организация приостановила эвакуацию коммерческого флота из Персидского залива.

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    29 июня 2026, 10:52 • Новости дня
    Ближневосточный конфликт спровоцировал резкий скачок мировой инфляции

    Мировая инфляция с начала конфликта на Ближнем Востоке ускорилась на 0,5 п.п.

    Tекст: Мария Иванова

    Остановка судоходства в Ормузском проливе из-за военной эскалации разогнала глобальную инфляцию, спровоцировав скачок цен на базовое сырье и удобрения в полтора раза.

    Мировая инфляция с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке ускорилась на 0,5 процентного пункта, передает РИА «Новости».

    Аналитики Банка международных расчетов (БМР) зафиксировали признаки усиления инфляционного давления по всему миру.

    «Уже наблюдаются признаки усиления инфляционного давления. С начала конфликта мировая инфляция ускорилась на 0,5 процентного пункта», – констатировали экономисты банка. Они добавили, что стоимость некоторых сырьевых товаров увеличилась двузначными темпами. В частности, цены на пластмассы и удобрения подскочили на 50%.

    Эксперты отметили, что удорожание издержек на ранних этапах производственных цепочек способно долго поддерживать высокую инфляцию даже после стабилизации цен на энергоносители.

    Транспортные трудности возникли после того, как США и Израиль в конце февраля начали удары по иранским объектам, что привело к остановке судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный конфликт разогнал инфляцию в США до 4,2%.

    Блокировка Ормузского пролива спровоцировала резкий рост мировых цен на энергоносители и удобрения.

    Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о рисках ослабления глобального экономического роста.

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    Глава Ленобласти сообщил о временных лимитах отпуска топлива
    ЦБ изменил правила выплат по ОСАГО
    ISU сообщил о возвращении российских фигуристов на международные турниры

    Кто продаст бензин России

    Россия предпринимает целый комплекс мер для стабилизации топливного рынка. Одна из необычных мер для страны – одного из крупнейших экспортеров нефти, – это импорт бензина из-за рубежа. Кто же готов помочь России восстановить баланс на топливном рынке в условиях атак по перерабатывающим заводам? Подробности

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    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

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    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск

    Пятитысячная группировка ВСУ заблокирована у находящегося к северу от Славянска села Рубцы. Фактически украинские военнослужащие попали в безвыходное положение. Почему, несмотря на это, вряд ли стоит ожидать их массовой сдачи в плен – и какое значение для всей операции по освобождению Славянска и Краматорска будет иметь сражение за Рубцы? Подробности

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    Как Йемен победил «мягкую силу» Германии

    Десятки миллионов евро потратила Германия на «продвижение демократии» в Йемене – однако итог работы институтов немецкой «мягкой силы» на Ближнем Востоке оказался вовсе не тем, на который рассчитывали в Берлине. Значительная часть денег исчезла, и в ФРГ разгорается коррупционный скандал. Как педантичных немцев обманывали на Ближнем Востоке? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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