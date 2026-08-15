Президент Ливана Аун осудил массированные удары Израиля по югу страны

Ливанский лидер Аун осудил атаки Израиля и нарушение рамочного соглашения

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Ливана Джозеф Аун раскритиковал действия израильской армии на южных территориях государства, передает РИА «Новости». «Президент Республики генерал Джозеф Аун осудил продолжающиеся израильские нападения на районы юга страны, особенно на город Набатия и его окрестности», – сообщили в пресс-службе политика.

Акун подчеркнул, что подобные действия грубо нарушают нормы международного права и ставят под удар выполнение рамочного соглашения. По его мнению, атаки на мирное население являются недвусмысленным посланием, угрожающим переговорному процессу.

Ранее израильская авиация нанесла мощные удары по населенным пунктам Ансар и Дейр-эз-Захрани. В результате бомбардировок погибли 11 человек, среди которых две женщины и трое детей. Еще семь мирных жителей получили ранения.

Интенсивность обстрелов южных регионов значительно возросла в последние дни. Военные Израиля активно уничтожают гражданскую инфраструктуру Ливана, а применение зажигательных боеприпасов уже привело к масштабным лесным пожарам.

Напомним, что Ливан и Израиль 26 июня в Вашингтоне при посредничестве США достигли рамочного соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий, восстановление контроля Ливана над всей территорией страны и поэтапный вывод израильских войск по мере развертывания ливанской армии и разоружения негосударственных формирований.

Ранее в субботу сообщалось, что в результате авиаудара по ливанскому поселку Ансар погибли семь человек. До этого в июле израильские военные атаковали южные районы Ливана с применением авиации и тяжелых бульдозеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число жертв израильских ударов с начала марта достигло 2659 человек.