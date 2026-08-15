Сенатор Волошин оценил демонстрацию НАСА карты с российским Крымом

  • Новость часаСилы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников
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    «Евротройка» готовит новую войну на Украине
    Эксперт: Новый аналитический центр «Востока» сократил цикл «обнаружил – поразил»
    На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях из-за планов вооружить Киев
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы
    В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 16:38 • Новости дня

    Сенатор Волошин оценил демонстрацию НАСА карты с российским Крымом

    Сенатор Волошин: Пост НАСА с российским Крымом – это принятие реальности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Демонстрация американским космическим агентством НАСА Крымского полуострова в составе России свидетельствует о неизбежном признании противниками исторического выбора крымчан, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

    «НАСА, показав в прямом эфире Крым частью России, продемонстрировало, как противники неизбежного исторического решения постепенно начинают осознавать реальность и вступают в стадию принятия», – заявил Волошин.

    Политик напомнил, что в 2014 году жители полуострова сделали свой выбор и вернулись в Россию. По его словам, со временем становится все более очевидным, что старые политические формулировки не способны изменить главного, передает РИА «Новости».

    Волошин добавил, что этот исторический выбор является свершившимся фактом, с которым придется считаться.

    В минувшую среду американское космическое ведомство НАСА во время трансляции, посвященной солнечному затмению, отобразило Крым как российскую территорию.

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал итальянские учебники географии с Крымом в составе России отражением реальной ситуации.

    Представитель МИД в Симферополе Артем Березовский отметил понимание западными странами суверенного статуса региона.

    14 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия планирует действовать более жестко, чтобы уничтожить каналы западной поддержки украинской армии, не опускаясь при этом до террористических методов Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада, передают «Вести».

    «Мы не опустимся до методов Украины, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, киевский режим открыто гордится террористическими атаками против мирных жителей России. Министр отметил, что после каждого удара по гражданским объектам, таким как пляжи или студенческие общежития, представители Киева бахвалятся своими действиями в социальных сетях.

    Лавров заявил, что Москва обратилась к Госдепартаменту США с просьбой прокомментировать информацию о причастности Вашингтона к ударам Киева вглубь российской территории. Лавров подчеркнул, что Россия не ставит ультиматумов, но передала американской стороне ряд вопросов, касающихся разведданных и вовлеченности США в атаки по гражданским объектам. Москва ожидает ответа на этот запрос.

    Ранее глава МИД потребовал от Вашингтона прекратить накачку Украины вооружениями.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведданные.

    Сергей Лавров заявил о неминуемом достижении всех целей спецоперации.

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    13 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Задержанная за убийство военного в Севастополе отказалась раскаиваться

    Задержанная за убийство военного в Севастополе женщина не стала раскаиваться

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подозреваемая в убийстве капитана 1-го ранга в Севастополе в содеянном не раскаивается, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Задержанная по подозрению в убийстве российского военнослужащего в Севастополе 32-летняя женщина не стала раскаиваться. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что подозреваемую уже доставили на допрос.

    «Исполнительница – 1994 года рождения – уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб, и в содеянном не раскаивается», – отметил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали причастную к гибели военнослужащего россиянку.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал убийство офицера циничным преступлением.

    Обычные горожане помогли силовикам быстро идентифицировать подозреваемую.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 13:58 • Новости дня
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами, заявил американский посол в Японии Джордж Гласс.

    Гласс сообщил, что Соединенные Штаты остаются на стороне Японии в вопросе принадлежности Курильских островов, передают «Вести».

    Дипломат подчеркнул, что Вашингтон придерживается этой позиции с 1950-х годов.

    «США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов», – написал Гласс.

    Он также отметил неизменную поддержку Токио со стороны США и добавил, что обеспокоенность действиями России не является новой.

    Заявление прозвучало после визита президента России Владимира Путина на Курильские острова 13 августа, когда глава государства впервые лично посетил Итуруп.

    Президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити выразила крайнее недовольство прибытием главы государства на Итуруп.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на возмущение Токио.

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    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений относительно обнародованной Конгрессом США информации о масштабной передаче наступательных вооружений Киеву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американо-турецкие планы поставок вооружений украинским властям, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    Согласно документам Конгресса США, речь идет о передаче внушительного арсенала наступательных средств.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного «трансфера» смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – заявила Захарова. В планируемый пакет входят 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

    По словам представителя ведомства, накачка Киева новыми вооружениями не сможет серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Однако такие действия нанесут серьезный урон двусторонним отношениям России с США и Турцией. В МИД подчеркнули, что попытки Анкары использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием украинские войска, подтачивают взаимное доверие.

    «Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает «летальных» поставок Киеву», – подчеркнула Захарова

    Она сообщила. что МИД запросил объяснений у США и Турции по планам поставок оружия Киеву и добавила, что «еще не поздно трезво оценить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уведомил конгресс о планах передачи Украине турецких ракет ATACMS.

    Позже власти Турции опровергли информацию о намерениях американского ведомства поставлять вооружение транзитом через свою территорию. Ранее Мария Захарова уже предупреждала Вашингтон о непредсказуемых последствиях военной помощи киевским властям.

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    15 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о необходимости жесткой реакции Москвы на слова Такаити

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления главы японского правительства о посещении Курильских островов российским лидером требуют сурового ответа со стороны Москвы, считает экс-аналитик американской разведки Рэй Макговерн.

    Высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова требуют жесткой реакции со стороны Москвы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Гленна Диесена, передает РИА «Новости».

    «Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Санаэ Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно, прояснить ситуацию, чтобы японцы знали свое место», – сказал эксперт.

    По мнению Макговерна, Токио не стоит рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов в попытках оказать давление на Россию. Аналитик подчеркнул, что Вашингтон всегда ставит на первое место исключительно собственные национальные интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп. Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест из-за этой поездки.

    Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о статусе данных территорий.

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    15 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА

    Константинов: Публикация НАСА стала фактическим признанием Крыма российским

    В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Демонстрация Крымского полуострова в составе России во время трансляции НАСА свидетельствует о принятии мировым сообществом итогов референдума в Крыму, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.

    «Я считаю, что мировое сообщество уже фактически признало Крым российским. Это означает, что мир принял выбор крымчан, сделанный на референдуме в 2014 году», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    По мнению главы регионального парламента, в скором времени последует и официальное юридическое закрепление принадлежности полуострова к Российской Федерации на международном уровне.

    Сенатор от ДНР Александр Волошин называл демонстрацию американским агентством НАСА Крыма в составе России неизбежным принятием реальности.

    Ранее Владимир Константинов отметил неспособность Украины подтвердить российский статус полуострова.

    В прошлом году СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа якобы изучала возможность официального признания Крыма частью России.

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    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара не планирует передавать Киеву вооружения собственного производства, ограничившись возможным реэкспортом американских технологий.

    Турция не намерена поставлять Украине вооружения, произведенные на ее территории по собственным технологиям. Возможны лишь поставки оружия, ранее полученного из США или собранного по американской лицензии.

    «Турция не планирует поставлять Украине оружие собственного производства. Речь идет о вооружениях, которые ранее производились в Турции по американской технологии, но они не являются турецкими, то есть фактически это американское оружие, поэтому на его реэкспорт требуется одобрение Конгресса США», – подчеркнула в интервью ТАСС турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан.

    Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения относительно планов поставок вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи наступательных вооружений Киеву.

    Ранее турецкое правительство опровергло информацию о намерениях Госдепартамента США поставлять военные системы транзитом через территорию республики.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о реализации американского вооружения исключительно странам НАТО.

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    13 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Губернатор Севастополя назвал подрыв российского офицера циничным преступлением

    Развожаев назвал подрыв российского офицера циничным преступлением

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Убийство военнослужащего Министерства обороны России в Севастополе является циничным преступлением и стало следствием спланированной атаки, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    «Это циничное преступление против офицера. Исполнительница 1994 года рождения уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаивается», – сообщил Развожаев.

    Ранее в пресс-службе крымского управления ФСБ подтвердили гибель военного в результате взрыва. Задержанная является гражданкой России, сейчас правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе при взрыве погиб российский военнослужащий. Обычные горожане помогли силовикам быстро задержать подозреваемую.

    Ранее суд арестовал завербованную украинскими спецслужбами жительницу Крыма за попытку подрыва автомобиля другого офицера.

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    14 августа 2026, 15:35 • Новости дня
    Белый дом запустил игру с Трампом в роли Человека-паука

    Tекст: Денис Тельманов

    Новый правительственный портал США в формате видеоигры раскрывает данные о многомиллиардном нецелевом расходовании средств в восьми федеральных ведомствах страны. Ресурс стилизован под компьютерную аркаду, где президент США Дональд Трамп предстает в образе Человека-паука.

    Американская администрация представила интерактивную страницу с выявленными случаями мошенничества, передает РИА «Новости».

    Сайт открывает пользователям темную карту Вашингтона с красными метками. Они указывают на восемь правительственных структур, допустивших серьезные финансовые нарушения. Клик по каждой локации выводит информацию о суммах нецелевых трат.

    В министерстве здравоохранения размер растрат превысил 96 млрд долларов. Управление по вопросам малого бизнеса потеряло почти 123 млрд долларов. На экране также присутствует фигурка главы государства, которая подпрыгивает при нажатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану со вставками из компьютерной игры.

    В прошлом году администрация президента показала сгенерированное изображение Дональда Трампа в костюме Супермена.

    Глава департамента государственной эффективности Илон Маск раскритиковал американских госслужащих за проведение вечеринок на бюджетные средства

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    13 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности Москвы организовать прием Уиткоффа и Кушнера

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона сможет оперативно организовать прием американских представителей, как только станут ясны их реальные планы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Как указал Рябков, Россия готова в короткие сроки организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, передает РИА «Новости».

    «Я полагаю, что этот вопрос остается в поле зрения, периодически появляются публичные вбросы на этот счет. Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы», – подчеркнул высокопоставленный дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ анонсировали скорую поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Замглавы МИД Сергей Рябков назвал актуальным приезд американских представителей.

    Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил обоюдное стремление России и США к переговорам.

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    13 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Сенаторы США потребовали от Трампа отчета по санкциям против России

    Сенаторы Уоррен и Кунс потребовали объяснить отсутствие санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители Демократической партии запросили у администрации Белого дома объяснения причин длительной заморозки новых ограничительных мер в отношении Москвы, сообщили СМИ.

    Законодатели Элизабет Уоррен и Крис Кунс направили официальное обращение государственному секретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, передает РИА «Новости».

    Авторы инициативы выразили обеспокоенность текущей политикой Вашингтона. «Сенаторы заявляют, что администрация приостановила действие регулярных точечных санкций против России на 17 месяцев», – цитирует документ Reuters.

    Политики ожидают получить ответ от представителей Дональда Трампа до 28 августа. Законодателей интересуют причины отказа от плановых масштабных ограничений, которые могли бы послужить рычагом влияния для достижения мира на Украине.

    Американское министерство финансов в ответ подчеркнуло неизменность курса властей. Ведомство заверило, что команда действующего президента продолжит работу в интересах национальной безопасности и мирного урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат Конгресса США проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций против России.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев отложить рассмотрение этого документа.

    В мае 2025 года американский лидер отказался вводить новые ограничительные меры после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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    14 августа 2026, 01:51 • Новости дня
    ФБР помечало данные о коррупции Байдена как «дезинформацию»

    Tекст: Антон Антонов

    В рассекреченных нынешней администрацией США документах описана работа группы ФБР Round River, помечавшей сведения о коррупции, связанной с бывшим президентом США Джо Байденом и членами его семьи, как «российскую дезинформацию».

    «В районе декабря 2019 года в рамках рабочей группы ФБР по иностранному влиянию, занимающейся Россией, неофициально сформировалась группа аналитиков, которая... собирала любую компрометирующую информацию, ранее сообщенную конфиденциальными источниками о коррупции Джозефа Байдена и других темах, связанных с Украиной (так называемый «украинский нарратив»), включая Burisma, Хантера Байдена, Николая Злочевского и вмешательство Украины в президентские выборы 2016 года, чтобы пометить эти сообщения как российскую дезинформацию», – говорится в документе управления директора нацразведки США.

    Из документа следует, что группа Round River работала накануне и во время президентских выборов 2020 года. Ее аналитики имели административный доступ ко всем материалам и составляли разведывательные заметки, которые подшивались к делам источников с пометкой о признании сообщения «российской дезинформацией», передает РИА «Новости».

    Параллельно сотрудники ФБР проводили брифинги для членов Конгресса, получавших материалы по любому аспекту «украинского нарратива». При этом в документе подчеркивается, что ни одно из утверждений, относящихся к «украинскому нарративу», группа Round River не смогла подтвердить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,информаторы налоговой службы США рассказали о получении Хантером Байденом на протяжении нескольких лет до миллиона долларов в год от работы в украинской компании Burisma Holdings и об использовании значительной части этих средств на нужды всей семьи Байденов.

    Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах его семьи на Украине.

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    14 августа 2026, 02:49 • Новости дня
    ПВО сбила шесть атаковавших Севастополь украинских беспилотников
    ПВО сбила шесть атаковавших Севастополь украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены шесть беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – заявил Развожаев в «Максе».

    Ликвидированы шесть дронов над Северной стороной, а также в Нахимовском и Гагаринском районах.

    Власти призвали жителей не пренебрегать правилами безопасности. Гражданам рекомендовали покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах, пока военные продолжают уничтожать воздушные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА, летевших на Москву.

    В период с 8.00 до 20.00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 193 украинских беспилотных аппарата самолетного типа над территорией России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 августа 2026, 11:25 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности Путина принять Уиткоффа и Кушнера

    Лавров заявил о готовности Путина выслушать предложения Уиткоффа и Кушнера

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов снова принять посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера; другое дело, с какими предложениями они приедут, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил открытость Кремля к диалогу с представителями Вашингтона. Министр подчеркнул, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер пользуются доверием Дональда Трампа, передают «Вести».

    «Если им такое доверие оказывается, то они имеют влияние на Трампа, он им доверяет. Мы не отказываемся разговаривать с ними», – заявил руководитель министерства.

    Он добавил, что эмиссары осведомлены о готовности Владимира Путина принять их в очередной раз. По словам дипломата, ключевым вопросом остается лишь содержание предложений, с которыми американская сторона приедет на переговоры.

    Ранее в МИД заявили, что российская сторона сможет оперативно организовать прием американских представителей, как только станут ясны их реальные планы.

    СМИ анонсировали скорую поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

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    14 августа 2026, 07:22 • Новости дня
    США продолжили обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон не прекращает тренировки военнослужащих ВСУ, обучая их управлению F-16, а также использованию различных видов бронетехники и артиллерийских систем, говорится в докладе Пентагона и госдепартамента.

    Соединенные Штаты продолжают проводить обучение украинских военных, в том числе пилотированию американских F-16, переданных Киеву Западом, передает ТАСС.

    Об этом говорится в новом докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию.

    Кроме того, американские инструкторы обучали военнослужащих ВСУ использованию и обслуживанию бронемашин Bradley, бронетранспортеров Stryker и реактивных систем залпового огня HIMARS.

    За отчетный период подготовку прошли 575 украинских военных на объектах в Германии, Испании, Польше, Румынии, США и на Украине.

    Это примерно на 28,6% меньше, чем в предыдущем квартале. В мае 2025 года госдепартамент США одобрил контракт с Украиной на сумму около 311 млн долларов по обучению эксплуатации и обслуживанию F-16. Точное количество переданных Киеву истребителей официально не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года американские военные продолжили подготовку украинских пилотов к полетам на истребителях F-16.

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов обучают летчиков ВСУ управлению этими боевыми машинами. В мае прошлого года американские власти согласовали контракт на обслуживание переданной Киеву авиационной техники.

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    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

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    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

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    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

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    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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