Сенатор Волошин оценил демонстрацию НАСА карты с российским Крымом

Сенатор Волошин: Пост НАСА с российским Крымом – это принятие реальности

Tекст: Алексей Дегтярёв

«НАСА, показав в прямом эфире Крым частью России, продемонстрировало, как противники неизбежного исторического решения постепенно начинают осознавать реальность и вступают в стадию принятия», – заявил Волошин.

Политик напомнил, что в 2014 году жители полуострова сделали свой выбор и вернулись в Россию. По его словам, со временем становится все более очевидным, что старые политические формулировки не способны изменить главного, передает РИА «Новости».

Волошин добавил, что этот исторический выбор является свершившимся фактом, с которым придется считаться.

В минувшую среду американское космическое ведомство НАСА во время трансляции, посвященной солнечному затмению, отобразило Крым как российскую территорию.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал итальянские учебники географии с Крымом в составе России отражением реальной ситуации.

Представитель МИД в Симферополе Артем Березовский отметил понимание западными странами суверенного статуса региона.