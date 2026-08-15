Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Сенатор Волошин оценил демонстрацию НАСА карты с российским Крымом
Сенатор Волошин: Пост НАСА с российским Крымом – это принятие реальности
Демонстрация американским космическим агентством НАСА Крымского полуострова в составе России свидетельствует о неизбежном признании противниками исторического выбора крымчан, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
«НАСА, показав в прямом эфире Крым частью России, продемонстрировало, как противники неизбежного исторического решения постепенно начинают осознавать реальность и вступают в стадию принятия», – заявил Волошин.
Политик напомнил, что в 2014 году жители полуострова сделали свой выбор и вернулись в Россию. По его словам, со временем становится все более очевидным, что старые политические формулировки не способны изменить главного, передает РИА «Новости».
Волошин добавил, что этот исторический выбор является свершившимся фактом, с которым придется считаться.
В минувшую среду американское космическое ведомство НАСА во время трансляции, посвященной солнечному затмению, отобразило Крым как российскую территорию.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал итальянские учебники географии с Крымом в составе России отражением реальной ситуации.
Представитель МИД в Симферополе Артем Березовский отметил понимание западными странами суверенного статуса региона.