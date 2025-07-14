Подозреваемую в попытке подрыва машины военного в Крыму арестовали

Tекст: Алексей Дегтярев

Фигурантка является гражданкой России и Украины, ее завербовали украинские спецслужбы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Женщину поместили под стражу на два месяца.

По версии следствия, она планировала взорвать автомобиль офицера Минобороны России перед Днем Победы.

Задержанная получила компоненты взрывного устройства западного производства, которые были изъяты при обыске. Против нее возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и госизмене.

Женщина рассказала, что ее завербовали представители СБУ во время поездки на Украину для получения паспортов. По ее словам, сотрудник украинской спецслужбы под псевдонимом Алекс сначала предлагал помощь с документами, а затем вовлек в выполнение заданий, связанных с диверсионной подготовкой.

Женщина пояснила, что прошла обучение диверсионным навыкам в игровой форме и в итоге согласилась сотрудничать с СБУ, выбрав позывной «Хатико». Она рассказала, что доставила компоненты взрывного устройства в Крым, где намеревалась установить их на автомобиль российского военного. На этом этапе ее задержали сотрудники ФСБ.

По словам представителя ФСБ, украинские спецслужбы торопили выполнение задания, чтобы вызвать общественный резонанс накануне 9 Мая, а кураторы контролировали каждый шаг агента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ определила личности всех сотрудников СБУ, которые готовили теракт против российского офицера в Крыму.