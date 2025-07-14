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ФСБ раскрыла сотрудников СБУ, планирующих теракты в России
Определены личности всех сотрудников украинской службы безопасности (СБУ), готовившие теракт в отношении российского офицера в Крыму, сообщили в ФСБ.
При допросе подозреваемой в попытке проведения теракта гражданки России и Украины установлены конкретные сотрудники СБУ, имевшие непосредственное отношение к подготовке теракта, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
Одним из них оказался старший оперуполномоченный 1-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ старший лейтенант Игорь Игоревич Китаев, старший оперуполномоченный 2-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ капитан Александр Петрович Осипенко, начальник 1-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДК РСБУ майор Назарий Игоревич Сдырко.
Видеозапись ФСБ с задержанием подозреваемой также была обнародована.
В ролике сотрудник российской спецслужбы пояснил, что 5-е управление департамента контрразведки СБУ разрабатывает теракты против россиян.
Подразделение создали еще в 2017 году, оно занимается диверсиями и терактами в России.
«По сути, это подразделение террора СБУ, именно в пятом управлении спецслужбы разрабатываются и реализуются планы по совершению терактов в отношении российских граждан», – сказал сотрудник ФСБ.
Напомним, ФСБ задержала гражданку России и Украины, она планировала взорвать автомобиль офицера Министерства обороны России в Крыму. Девушке 24 года.