Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после модернизации
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» перешел к финальной стадии проверок после длительного ремонта и масштабной модернизации на предприятии в Северодвинске.
Самый крупный надводный корабль Военно-морского флота России начал финальный этап проверок, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Северного флота.
Представители ведомства также отметили, что в период зимнего обучения состав флота пополнился морским тральщиком «Полярный». Крейсер проекта 1144.2М оснащен ядерной энергетической установкой, а его водоизмещение превышает 25 тыс. тонн.
Корабль предназначен для уничтожения крупных надводных целей и обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Построенный в конце 1980-х годов крейсер отправили на ремонт в конце 1990-х, а работы по его восстановлению на заводе «Севмаш» начались в 2013 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» завершил первый этап заводских ходовых испытаний.
Передачу обновленного судна Военно-морскому флоту России запланировали на 2026 год.