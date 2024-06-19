Крейсер «Адмирал Нахимов» обещали передать ВМФ в 2026 году

Эксперт объяснил планы НАТО по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности

Эксперт Анпилогов: НАТО не может угрожать России конвенциональным оружием, поэтому пугает Москву ядерными силами

Tекст: Илья Абрамов

«Только незначительная часть носителей ядерного оружия находится на постоянном дежурстве. В первую очередь это стратегические силы. В российской доктрине они должны обеспечить ответно-встречный удар. У стран НАТО, таких как США, Великобритания и Франция, целью боеголовок является превентивная атака», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Соответственно приведение в боевую готовность ядерного оружия стран НАТО будет означать, что, во-первых, расширится арсенал стратегических сил, стоящих на дежурстве. Во-вторых, это приведет к снятию с консервации тактических боеприпасов, например, американских авиационных бомб В61-12. В Европе они хранятся на территории Германии, Бельгии, Нидерландов. Имеются они и на территории Турции. По разным данным, общее количество оценивается в 300-600 единиц», – отметил он.

«На практике авиабомбы перенесут с мест хранения на базы самолетов-носителей. Офицерам, скорее всего, выдадут коды для использования таких боеголовок. В последствии страны НАТО могут начать учебные пуски и тренировочные полеты с тактическим ядерным оружием на борту», – подчеркнул собеседник.

«Такое решение альянса и сопутствующее ему заявление Столтенберга может быть обусловлено российскими учениями нестратегических ядерных сил, а также посещением нашими кораблями Кубы. Западу надо поиграть мускулами, но силами конвенционального оружия сделать это уже сложно. Кроме того, таким образом блок может проверить готовность собственных стратегических и тактических ядерных сил», – акцентирует эксперт.

«Для России подобное решение альянса станет тревожным событием. Во-первых, сам объем ядерного оружия НАТО, приведенный в боеготовность, может быть весьма значительным. Во-вторых, самолеты, которые являются носителями таких боеголовок на радаре не отличаются от обычных. Это ставит вопрос о необходимости уничтожения любой такой машины при обнаружении», – поясняет он.

«Кроме того, возможным ответом на действия НАТО может стать боевое дежурство российской стратегической авиации, например, в Северном море. Такая практика уже была реализована в СССР. Это заставляло Запад дважды подумать перед тем, как угрожать нам своим арсеналом», – резюмировал Анпилогов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса проводят консультации по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Однако он не стал раскрывать «оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить».

Как заверил генсек, блок стремится к тому, чтобы «в мире не было ядерного оружия». Однако до тех пор, пока оно существует, НАТО будет «ядерным альянсом». Столтенберг счел «опасным» мир, в котором «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а региональные союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО».

Напомним, ранее администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией. Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США избрать более ориентированный на конкуренцию подход.

Позднее президент Штатов Джо Байден подписал обновленные указания по условиям использования данного вида вооружений, которые «учитывают реалии новой ядерной эры». По словам представителей Белого дома, в документах подчеркивается необходимость учитывать «рост и разнообразие арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, Китая и Северной Кореи одновременно».

В конце мая президент России Владимир Путин отметил, что Москва не видит стремления стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений. «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим», – заметил глава государства.

Кроме того, первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что НАТО увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Москвой, включая ядерные удары.

В России, в свою очередь, объявлен второй этап учений нестратегических ядерных сил. Во время их проведения будут отрабатываться вопросы совместной подготовки частей ВС России и Белоруссии к возможности боевого применения этого типа оружия.