Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Совфед подготовил десять законопроектов о поддержке участников СВО
В Совете Федерации подготовили десять законопроектов в поддержку участников СВО
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате парламента подготовили десять законопроектов по поддержке участников специальной военной операции.
Матвиенко пояснила, что в августе и сентябре состоялись рабочие поездки сенаторов в Петербург, Ленинградскую, Омскую и Тульскую области, а также в Дагестан и другие регионы. Парламентарии общались с военнослужащими и их семьями, посещали госпитали и центры комплексной реабилитации, передает РИА «Новости».
Матвиенко подчеркнула, что высказанные участниками спецоперации предложения будут обязательно учтены в законодательной деятельности в рамках осенней сессии. Она поручила профильной рабочей группе ускорить доработку документов и их внесение в Государственную думу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин призвал Госдуму совершенствовать поддержку бойцов спецоперации.
В конце лета спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о новых законах для поддержки участников СВО.