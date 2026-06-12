Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.2 комментария
Швеция заявила о планах России проверить сплоченность НАТО
Комитет по обороне Швеции допустил скорую проверку Россией пятой статьи НАТО
Комитет по обороне парламента Швеции заявил, что Россия скоро может проверить «сплоченность НАТО».
Шведские парламентарии опубликовали доклад, предупреждающий о возможных действиях Москвы в отношении Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
В презентации профильного комитета сообщается о вероятности скорого испытания на прочность принципа коллективной обороны западного блока.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал регулярные попытки западных политиков запугать граждан мнимой угрозой. По словам главы государства, такие действия нужны для отвлечения внимания от внутренних проблем. «Умные люди прекрасно понимают, что это фейк», – подчеркивал российский лидер.
Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Классон допустил попытку Москвы устроить проверку Североатлантического альянса.
В мае шведское правительство инициировало создание собственной службы внешней разведки для анализа угроз.
Президент России Владимир Путин обвинил страны НАТО в развязывании войны против России.