Русофобия сжигает леса Европы

Tекст: Валерия Вербинина

Сегодня в Испании и Франции новость номер один – огонь. Что бы ни начудил американский президент и какие бы события ни происходили на Ближнем Востоке, все разом отошло на второй план. Испания полыхает, во Франции колоссальный пожар, охвативший регион Жиронды, уже угрожает крупному городу Бордо. Положение настолько серьезное, что из-за огненной стихии было остановлено железнодорожное сообщение.

Вечером в субботу было объявлено об эвакуации расположенных недалеко от Бордо городов – например, Сеста, в котором живет 17 тыс. человек. Легко представить, что такое эвакуация такого количества народу, да и какие чувства должны испытывать люди, которым ночью пришлось покидать свои дома.

Фактически в мирное время в собственной стране эти граждане превратились в беженцев. На данный момент во Франции в одной только Жиронде эвакуировано около 220 тыс. человек, в Испании – более 115 тысяч.

Мэр Бордо Тома Казнав сообщил, что «огонь у ворот города, но не в городе», и заверил нервничающих горожан, что вопрос об эвакуации «не стоит на повестке дня», однако власти «готовы ко всему». Министр внутренних дел Лоран Нуньес уже предупредил, что борьба с огнем в регионе «затянется», и счел «весьма вероятным», что нынешние мероприятия по эвакуации гражданских лиц являются самой значительной операцией такого рода, когда-либо проведенной в стране, если не считать военное время. Меж тем пожар в Жиронде вовсе не единственный: полыхает в департаменте Вар, горит на острове Корсика – и все это крупные пожары, которые никак не удается потушить.

В Испании огонь свирепствует в окрестностях Мадрида, в провинциях Авила, Кастельон и в других местах. Задействованы, казалось бы, все средства для тушения огня, но людей все равно не хватает, как и спецтехники. Исабель Диас Аюсо, возглавляющая автономное сообщество Мадрид, охарактеризовала происходящее как «самый страшный пожар в истории региона». Премьер Испании Педро Санчес признал, что страну ждут «тяжелые времена». На юге Испании 12 человек погибли, попав в огненную западню.

Некоторые страны, в том числе Греция и Португалия, прислали на помощь своих пожарных, но это капля в море. Когда огонь разросся до таких масштабов, требуются технические спецсредства, в первую очередь предназначенные для борьбы с пожарами самолеты и вертолеты. Как известно, одним из лучших в этом классе является российский вертолет Ка-32, и у Испании даже имеются эти машины. Вот только использовать их не получится: Европа наказала себя сама.

Дадим слово самим испанцам:

«Европейские санкции, введенные против Москвы, привели к приостановке эксплуатации испанского парка из 10 вертолетов Ка-32, которые считаются одними из самых эффективных аппаратов для борьбы с пожарами… Власти утратили возможность использовать вертолеты, которые много лет защищали леса нашей страны…

Строгое торговое эмбарго, введенное Брюсселем, препятствует прибытию специалистов из Москвы для проведения обязательного технического обслуживания. К этому добавляется невозможность получения запасных частей, которые необходимы для обеспечения безопасности полетов. Без этой поддержки вертолеты не могут легально работать в европейском воздушном пространстве, что создает большие сложности у спасательных служб, которые борются с пожарами на передовой».

В прошлые пожароопасные сезоны российские вертолеты с большим успехом действовали с баз, расположенных в Андалусии, Арагоне, Эстремадуре и Гвадалахаре. К чему привело их отсутствие сейчас, легко можно видеть: огонь почувствовал себя хозяином, а жаркое засушливое лето фактически создало для него идеальные условия.

В итоге, пойдя на поводу у желания любой ценой насолить России, европейцы оказались в положении упомянутой Гоголем унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Нет сомнений, что несмотря на сложности взаимоотношений между нашими странами, Россия пошла бы навстречу Европе в ситуации такого масштабного бедствия. Хотя бы из чисто гуманитарных соображений.

Кроме того, Россия располагает флотом противопожарных гидросамолетов Бе-200. Много лет эти машины вместе с российскими экипажами использовала для тушения лесных пожаров Турция. И сегодня Бе-200 оказались бы в Европе как минимум не бесполезны. Однако европейские власти цепляются за санкции так, словно пылает не их собственная территория.

Можно было бы еще понять позицию европейцев, если бы у них имелась надежная замена российским аппаратам, которая справлялась бы с пожарами такого масштаба. Но в том-то и дело, что с заменами все обстоит не слишком впечатляюще.

Франция, к примеру, вынуждена сейчас использовать для тушения пожаров канадские противопожарные самолеты Canadair. Они способны на лету зачерпывать воду для тушения из любого источника, к примеру, реки, и в стране таких аппаратов имеется аж целых 12. Ценное подспорье? Да, но не совсем, как свидетельствует пилот одного из этих самолетов Грегори Пратс.

Во-первых, по неизвестным причинам из 12 аппаратов в строю оказалось только пять из-за некачественно проведенного сервисного обслуживания. Во-вторых, «каждый раз, когда вспыхивает пожар, мы делим свои силы между количеством очагов, потому что пытаемся воздействовать на каждый из них». В итоге если на один пожар приходится два самолета, «этого недостаточно», так как, по опыту Пратса, требуется как минимум четыре.

Запаниковав, французские власти вытребовали у армии грузовой самолет А400М, который срочно переоборудовали под сброс воды на горящие лесные массивы. Сам Грегори Пратс сравнил эти действия с «костылем», так как этот самолет в силу его габаритов можно разместить на авиабазах только в Орлеане, Мон-де-Марсане или в Истре, а оттуда он будет доставлять заявленные 20 тонн воды до очага пожара за час или даже полтора. Четыре обычных аппарата для тушения пожара доставили бы 120 тонн воды, и гораздо быстрее. Но свободных самолетов нет и не предвидится, а просить помощи у России французские власти явно не собираются.

Впрочем, во Франции, как выяснилось, для пожарных нет не то что специализированных летательных аппаратов, но даже приличных защитных масок. Так, представитель профсоюза пожарных Себастьян Бувье публично посетовал, что люди, которые занимаются столь сложной и, прямо скажем, героической работой, плохо экипированы: «Мы недостаточно хорошо защищены, на экранах вы можете видеть журналистов в масках FFP3, в то время как имеющаяся у нас защита даже не дотягивает до маски FFP1. Это большая проблема, о которой мы говорим уже несколько лет».

При таком отношении к делу не приходится удивляться, что европейские леса горят все дальше, а людей из городов эвакуируется все больше. И что вместо того, чтобы принять от России помощь – Европа вводит очередной, 21-й пакет антироссийских санкций. Доказывая, что ей дороже русофобия, чем собственные леса и даже сограждане.