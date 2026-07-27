  • Новость часаРоссийские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт объяснил слова Путина о неизбежной утрате Украиной западных земель
    Премьер Британии обратился к России
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    Дроны поразили два судна с военным грузом в порту Николаева
    ФСБ задержала жителя Хабаровска за шпионаж на Новую Зеландию
    Турция собралась патрулировать небо над Прибалтикой
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    0 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    0 комментариев
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    10 комментариев
    27 июля 2026, 11:30 • В мире

    Русофобия сжигает леса Европы

    Русофобия сжигает леса Европы
    @ Thibaut Durand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    Крупнейшие в истории пожары уничтожают леса Франции и Испании, эвакуированы сотни тысяч людей, огонь подбирается даже к крупным городам. В такой ситуации, казалось бы, Европа должна быть рада любой помощи для спасения собственной территории. Однако самый очевидный вариант – использование противопожарной авиационной техники из России – Европа запретила себе сама.

    Сегодня в Испании и Франции новость номер один – огонь. Что бы ни начудил американский президент и какие бы события ни происходили на Ближнем Востоке, все разом отошло на второй план. Испания полыхает, во Франции колоссальный пожар, охвативший регион Жиронды, уже угрожает крупному городу Бордо. Положение настолько серьезное, что из-за огненной стихии было остановлено железнодорожное сообщение.

    Вечером в субботу было объявлено об эвакуации расположенных недалеко от Бордо городов – например, Сеста, в котором живет 17 тыс. человек. Легко представить, что такое эвакуация такого количества народу, да и какие чувства должны испытывать люди, которым ночью пришлось покидать свои дома.

    Фактически в мирное время в собственной стране эти граждане превратились в беженцев. На данный момент во Франции в одной только Жиронде эвакуировано около 220 тыс. человек, в Испании – более 115 тысяч.

    Мэр Бордо Тома Казнав сообщил, что «огонь у ворот города, но не в городе», и заверил нервничающих горожан, что вопрос об эвакуации «не стоит на повестке дня», однако власти «готовы ко всему». Министр внутренних дел Лоран Нуньес уже предупредил, что борьба с огнем в регионе «затянется», и счел «весьма вероятным», что нынешние мероприятия по эвакуации гражданских лиц являются самой значительной операцией такого рода, когда-либо проведенной в стране, если не считать военное время. Меж тем пожар в Жиронде вовсе не единственный: полыхает в департаменте Вар, горит на острове Корсика – и все это крупные пожары, которые никак не удается потушить.

    В Испании огонь свирепствует в окрестностях Мадрида, в провинциях Авила, Кастельон и в других местах. Задействованы, казалось бы, все средства для тушения огня, но людей все равно не хватает, как и спецтехники. Исабель Диас Аюсо, возглавляющая автономное сообщество Мадрид, охарактеризовала происходящее как «самый страшный пожар в истории региона». Премьер Испании Педро Санчес признал, что страну ждут «тяжелые времена». На юге Испании 12 человек погибли, попав в огненную западню.

    Некоторые страны, в том числе Греция и Португалия, прислали на помощь своих пожарных, но это капля в море. Когда огонь разросся до таких масштабов, требуются технические спецсредства, в первую очередь предназначенные для борьбы с пожарами самолеты и вертолеты. Как известно, одним из лучших в этом классе является российский вертолет Ка-32, и у Испании даже имеются эти машины. Вот только использовать их не получится: Европа наказала себя сама.

    Дадим слово самим испанцам:

    «Европейские санкции, введенные против Москвы, привели к приостановке эксплуатации испанского парка из 10 вертолетов Ка-32, которые считаются одними из самых эффективных аппаратов для борьбы с пожарами… Власти утратили возможность использовать вертолеты, которые много лет защищали леса нашей страны…

    Строгое торговое эмбарго, введенное Брюсселем, препятствует прибытию специалистов из Москвы для проведения обязательного технического обслуживания. К этому добавляется невозможность получения запасных частей, которые необходимы для обеспечения безопасности полетов. Без этой поддержки вертолеты не могут легально работать в европейском воздушном пространстве, что создает большие сложности у спасательных служб, которые борются с пожарами на передовой».

    В прошлые пожароопасные сезоны российские вертолеты с большим успехом действовали с баз, расположенных в Андалусии, Арагоне, Эстремадуре и Гвадалахаре. К чему привело их отсутствие сейчас, легко можно видеть: огонь почувствовал себя хозяином, а жаркое засушливое лето фактически создало для него идеальные условия.

    В итоге, пойдя на поводу у желания любой ценой насолить России, европейцы оказались в положении упомянутой Гоголем унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Нет сомнений, что несмотря на сложности взаимоотношений между нашими странами, Россия пошла бы навстречу Европе в ситуации такого масштабного бедствия. Хотя бы из чисто гуманитарных соображений.

    Кроме того, Россия располагает флотом противопожарных гидросамолетов Бе-200. Много лет эти машины вместе с российскими экипажами использовала для тушения лесных пожаров Турция. И сегодня Бе-200 оказались бы в Европе как минимум не бесполезны. Однако европейские власти цепляются за санкции так, словно пылает не их собственная территория.

    Можно было бы еще понять позицию европейцев, если бы у них имелась надежная замена российским аппаратам, которая справлялась бы с пожарами такого масштаба. Но в том-то и дело, что с заменами все обстоит не слишком впечатляюще.

    Франция, к примеру, вынуждена сейчас использовать для тушения пожаров канадские противопожарные самолеты Canadair. Они способны на лету зачерпывать воду для тушения из любого источника, к примеру, реки, и в стране таких аппаратов имеется аж целых 12. Ценное подспорье? Да, но не совсем, как свидетельствует пилот одного из этих самолетов Грегори Пратс.

    Во-первых, по неизвестным причинам из 12 аппаратов в строю оказалось только пять из-за некачественно проведенного сервисного обслуживания. Во-вторых, «каждый раз, когда вспыхивает пожар, мы делим свои силы между количеством очагов, потому что пытаемся воздействовать на каждый из них». В итоге если на один пожар приходится два самолета, «этого недостаточно», так как, по опыту Пратса, требуется как минимум четыре.

    Запаниковав, французские власти вытребовали у армии грузовой самолет А400М, который срочно переоборудовали под сброс воды на горящие лесные массивы. Сам Грегори Пратс сравнил эти действия с «костылем», так как этот самолет в силу его габаритов можно разместить на авиабазах только в Орлеане, Мон-де-Марсане или в Истре, а оттуда он будет доставлять заявленные 20 тонн воды до очага пожара за час или даже полтора. Четыре обычных аппарата для тушения пожара доставили бы 120 тонн воды, и гораздо быстрее. Но свободных самолетов нет и не предвидится, а просить помощи у России французские власти явно не собираются.

    Впрочем, во Франции, как выяснилось, для пожарных нет не то что специализированных летательных аппаратов, но даже приличных защитных масок. Так, представитель профсоюза пожарных Себастьян Бувье публично посетовал, что люди, которые занимаются столь сложной и, прямо скажем, героической работой, плохо экипированы: «Мы недостаточно хорошо защищены, на экранах вы можете видеть журналистов в масках FFP3, в то время как имеющаяся у нас защита даже не дотягивает до маски FFP1. Это большая проблема, о которой мы говорим уже несколько лет».

    При таком отношении к делу не приходится удивляться, что европейские леса горят все дальше, а людей из городов эвакуируется все больше. И что вместо того, чтобы принять от России помощь – Европа вводит очередной, 21-й пакет антироссийских санкций. Доказывая, что ей дороже русофобия, чем собственные леса и даже сограждане.

    Главное
    При ударе ВСУ по турбазе в запорожской Кирилловке погибли пятеро детей
    Ростех передал Минобороны партию модернизированных БМП-3
    Мерц заявил об «исламистском теракте» в центре Берлина
    Польша: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом
    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя
    Выживший на Эльбрусе боснийский альпинист назвал причину трагедии
    Телеведущая Малышева накопила крупный долг по налогам за особняк в США

    ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года

    Вопреки разгону инфляции из-за ситуации на топливном рынке Банк России продолжил снижать ставку. Это стало приятным сюрпризом для рынка. Однако куда важнее даже не этот шаг ЦБ, а его видение ситуации до конца 2026-го и на следующий год. И здесь могут быть неприятные сюрпризы. Так каким видит будущее Центробанк России? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему приведет угроза ЕС воровать российскую нефть

    «Происходящее вполне подпадает под определение пиратства. За липовыми документами скрываются откровенно мошеннические действия». Такими словами эксперты оценивают введенный в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС механизм по конфискации российской нефти. Однако сможет ли он реально работать? Подробности

    Перейти в раздел

    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка

    «Прибалты так хотели уничтожить Россию, что, по сути, уничтожили собственное будущее». Так эксперты комментируют волну банкротств и ликвидации предприятий, накрывшую в последние месяцы страны Прибалтики. Речь уже далеко не только о кризисе в транспортной отрасли – потеря российского рынка сказывается на прибалтийской экономике не менее фатально. Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия сжигает леса Европы

    Крупнейшие в истории пожары уничтожают леса Франции и Испании, эвакуированы сотни тысяч людей, огонь подбирается даже к крупным городам. В такой ситуации, казалось бы, Европа должна быть рада любой помощи для спасения собственной территории. Однако самый очевидный вариант – использование противопожарной авиационной техники из России – Европа запретила себе сама. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации