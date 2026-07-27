Главный кот-мышелов Британии обрадовался отсутствию собаки на Даунинг-стрит

Кот Ларри одобрил отказ нового премьера Британии привозить собаку на Даунинг-стрит

Tекст: Денис Тельманов

Спасенный из приюта кот-мышелов, живущий на Даунинг-стрит, поддержал решение премьер-министра Энди Бернема не привозить питомца в Лондон, передает РИА «Новости».

В социальных сетях хвостатый старожил прокомментировал эту новость. «Чертовски верно», – «написал» Ларри в своем аккаунте.

Ранее глава правительства рассказал журналистам, что его метис пуделя по кличке Аксель останется в Манчестере. Политик объяснил это сложным характером пса, который ведет себя как «маленький злой человек».

Бернем добавил, что британцы не простили бы нарушения покоя главного кота страны.

Ларри служит в резиденции с 2011 года. Традиция держать мышеловов в правительственных зданиях Британии существует несколько веков, а с 1929 года животные получают официальное жалование в размере 100 фунтов стерлингов ежегодно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный мышелов резиденции на Даунинг-стрит предупредил Энди Бернема об обязанности кормить питомца.

Месяцем ранее знаменитый кот прокомментировал уход Кира Стармера с поста премьер-министра цитатой из песни группы Queen.

Уходящий глава британского правительства официально подтвердил свою отставку 20 июля.