В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.4 комментария
Российская авиация четырьмя авиабомбами уничтожила мост в Сумской области
Минобороны: ВКС России четырьмя авиабомбами уничтожили мост в Сумской области
Экипажами ВКС России по мосту, активно использовавшемуся подразделениями ВСУ, был нанесен удар с применением четырех осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-250-270 с УМПК, сообщило Минобороны.
Российские воздушно-космические силы ликвидировали важную транспортную артерию в районе населенного пункта Уланово, передает РИА «Новости».
Атака была проведена с использованием современных боеприпасов, оснащенных модулями планирования.
«Экипажами ВКС России по мосту, активно использовавшемуся подразделениями ВСУ, был нанесен удар с применением четырех осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-250-270 с УМПК», – сообщили в оборонном ведомстве.
Средства объективного контроля подтвердили полное уничтожение автомобильного моста в режиме реального времени. Потеря этой переправы существенно нарушила логистику и снабжение подразделений противника в указанном районе.
Накануне российская авиация нанесла удары мощными авиабомбами по позициям украинских подразделений в Сумской области.
В начале месяца истребители-бомбардировщики Су-34 поразили огневые позиции противника в населенном пункте Уланово.
В июне средства объективного контроля зафиксировали полное разрушение автомобильного моста в этом же районе.