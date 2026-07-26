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    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    9 комментариев
    26 июля 2026, 19:31 • Новости дня

    Путин: Российские военные пишут историю страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге подчеркнул важнейшую роль солдат и офицеров в формировании истории страны.

    Президент России Владимир Путин встретился с военными моряками в Петербурге, передают РИА «Новости». Беседа состоялась в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота.

    «Знаете, ведь река времени, она бесконечна. И каждая эпоха рождает своих героев. И таких, как вы, и таких, которых с нами уже нет, к сожалению. Но они пишут историю. Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, вот, все вы пишете историю. Историю, безусловно, страна должна знать», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обратился к гражданам с поздравлением с Днем Военно-морского флота.

    Глава государства провел краткую беседу с главнокомандующим ВМФ Александром Моисеевым в Главном Адмиралтействе.

    Российский лидер отметил значительный вклад флота в решение задач специальной военной операции.

    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    26 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать попытки недоброжелателей воздействовать на российский торговый флот.

    «Константин Петрович (Кабанцов, командующий Северным флотом РФ) и Виктор Николаевич (Лиина, командующий Тихоокеанским флотом) тоже говорили о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот», – заявил президент, выслушав доклады командующих Северным и Тихоокеанским флотами, передает ТАСС.

    «Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно – так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка и начальник Генерального штаба, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности страны жестко защищать собственное судоходство.

    Весной текущего года помощник президента Николай Патрушев рассказал о возможности сопровождения отечественных судов боевыми мобильными группами.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин охарактеризовал атаки на танкеры в Черном море как пиратство.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Защита Калининградской области поручена Балтийскому флоту, который задействует все доступные ресурсы для отражения возможных внешних вызовов, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ. В ходе торжественного мероприятия верховный главнокомандующий заслушал подробные доклады командующих флотами, пишет ТАСС.

    Ключевым вопросом стала защита западного эксклава. «Безусловно, Калининградская область, в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

    Глава государства уточнил, что на переднем крае защиты Калининграда, разумеется, должен находиться Балтийский флот. Президент добавил, что соответствующие задачи перед руководством флота поставлены. «Надеюсь, что они исполняются должным образом», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России подготовилось к любому развитию событий вокруг Калининградской области.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил об отработке странами НАТО сценариев захвата этого региона.

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    26 июля 2026, 19:17 • Новости дня
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в исторической закономерности возвращения западных украинских регионов прежним владельцам.

    Российский лидер во время празднования Дня ВМФ в Петербурге оценил текущую политическую ситуацию на Украине. «Смотрите, что происходит в соседней стране. Они все там передрались, переругались, как пауки в банке», – заявил президент.

    Путин отметил масштабную коррупцию среди украинских элит, которые расхищают государственные средства и финансовую помощь западных покровителей. По его словам, чиновники постоянно скрываются за границей из-за взаимных конфликтов, что полностью разрушает внутреннее единство. Особое внимание президент уделил вопросу западных территорий, переданных Киеву после войны.

    «Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но всё исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия», – сказал Путин.

    Видео с выступлением Путина опубликовал журналист Павел Зарубин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть украинских территорий.

    До этого глава государства отметил важность возвращения исторических земель под контроль страны.

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    26 июля 2026, 00:17 • Новости дня
    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин обратился к морякам и всем гражданам страны с поздравлением с Днем Военно-морского флота России.

    «Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Как говорится в обращении главы государства, к военным морякам в России относятся с особым уважением, их служба связана не только с боевыми задачами, но и с преодолением стихийных сил природы. Путин отметил, что характер моряков сформировался на исторических победах флота, примере великих флотоводцев и беззаветной преданности стране.

    «Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной», – напомнил Путин.

    Президент подчеркнул, что в стране, омываемой водами 13 морей, флот играет ключевую роль в обеспечении обороны, безопасности и защите законных интересов России в Мировом океане.

    Он заявил, что военно-морские силы развиваются: набирает мощь морская составляющая ядерной триады, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется оснащение подводных, надводных, береговых и летных частей.

    В завершение Путин поблагодарил моряков за службу и поздравил их и их близких с праздником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО.

    Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время рабочей поездки на Камчатку заявил о ключевой роли модернизации атомного подводного флота для укрепления ВМФ и стратегической безопасности страны.

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    26 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации
    Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский флот и морская пехота вносят значительный вклад в решение задач специальной военной операции и поддержание глобального паритета, заявил президент России Владимир Путин.

    Военно-морской флот остается ключевым элементом обеспечения безопасности России, заявил президент Владимир Путин, передает РИА «Новости». По словам главы государства, флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции.

    «Сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводов, но и собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады», – отметил российский лидер во время получения докладов от командующих флотами.

    Корабельные комплексы поражают противника высокоточным оружием, а морские пехотинцы сражаются умело и бесстрашно, добавил президент. Он также передал поздравления с Днем ВМФ бойцам на боевых рубежах и поблагодарил их за службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил влияние навыков морских пехотинцев на ход спецоперации.

    Глава государства провел встречу с высшим военным руководством в петербургском Главном Адмиралтействе.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота.

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    25 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Хоценко попросил Путина поддержать проект метротрамвая в Омске

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил одобрить проект метротрамвая в Омске.

    В ходе встречи губернатор Виталий Хоценко обратился к Путину с инициативой по развитию городского транспорта, сообщается на сайте Кремля. Он поднял вопрос о судьбе объекта, строительство которого велось с 2001 по 2015 годы.

    «Это очень болезненный вопрос – я 3,5 лет работаю губернатором, специально его не задавал, готовился все это время – это наш недостроенный метрополитен. На сегодняшний день проект готов на 35%», – сказал Хоценко. Ранее в создание путей вложили 12,3 млрд рублей, а сегодня стоимость превышает 43 млрд рублей.

    Губернатор попросил поддержать включение инфраструктуры в федеральный реестр недостроев для создания метротрамвая. Он добавил, что власти намерены приступить к этапу проектирования в ближайшее время.

    Ранее местные власти взяли под охрану затопленные станции недостроенного омского метрополитена.

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

    В прошлом году Хоценко попросил Путина о поддержке строительства аэропорта Омск-Федоровка.

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    26 июля 2026, 00:27 • Новости дня
    Путин: Навыки наших морпехов во многом определяют ход СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Навыки российских морпехов и плавсостава во многом определяют ход специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня военно-морского флота.

    Путин отметил, что растет профессионализм российских моряков. Это происходит как за счет работы в учебных центрах, так и в результате участия в реальных боях. При этом моряки развивают «способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки».

    «Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин отметил, что десятки тысяч матросов и офицеров уже удостоены высоких государственных наград. Среди них есть и обладатели Золотых Звезд Героев России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обратился к морякам и всем гражданам страны с поздравлением с Днем Военно-морского флота России.

    Член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО.

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    25 июля 2026, 21:17 • Новости дня
    Токаев подарил Путину картину с Достоевским и Валихановым

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил Владимиру Путину картину с изображением писателя Федора Достоевского и ученого Чокана Валиханова.

    Касым-Жомарт Токаев преподнес Владимиру Путину картину, на которой изображены Чокан Валиханов и Федор Достоевский, передает ТАСС.

    Встреча глав государств состоялась в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран.

    Пресс-служба главы Казахстана сопроводило сообщение фотографией, запечатлевшей момент, когда казахстанский и российский лидеры рассматривают подаренное произведение искусства.

    Президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева.

    Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальной доске отцу-фронтовику на фасаде омского госпиталя.

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    26 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин пообщался с главкомом ВМФ в Главном Адмиралтействе
    Путин пообщался с главкомом ВМФ в Главном Адмиралтействе
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на торжественные мероприятия по случаю Дня Военно-морского флота, где встретился с высшим военным руководством страны.

    Российский лидер провел краткую беседу с адмиралом флота Александром Моисеевым во время визита в Главное Адмиралтейство в Петербурге, передает РИА «Новости». В текущем году праздник отмечается 26 июля.

    По прибытии на автомобиле президента встретили министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Владимир Путин выслушал официальный доклад главнокомандующего, а затем продолжил разговор по пути к месту построения роты Почетного караула.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев вместе с губернатором Петербурга возложил цветы к Медному всаднику.

    Позже в сквере петербургского Адмиралтейства торжественно открыли бюст адмирала Павла Нахимова.

    В этот же день главком анонсировал строительство первого безэкипажного корабля для поиска вражеских субмарин.

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    25 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин проводил Токаева до машины после встречи в Омске

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске.

    Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске, передает РИА «Новости».

    Российский лидер тепло попрощался с президентом Казахстана после совместного участия в Форуме межрегионального сотрудничества и двусторонних переговоров.

    Российский лидер прибыл в Омск в субботу. В рамках визита главы государств приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также провели отдельную двустороннюю встречу.

    На пленарном заседании российский лидер выступил с речью о формировании глобальной логистической экосистемы.

    Во время двусторонней встречи Путин напомнил об особом значении этого города для семьи казахстанского коллеги.

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    25 июля 2026, 21:26 • Новости дня
    Хоценко доложил Путину о росте валового регионального продукта в Омской области

    Хоценко сообщил Путину о росте ВРП Омской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о росте валового регионального продукта и попросил поддержки инфраструктурных проектов.

    Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил об удвоении темпов роста валового регионального продукта по сравнению с весенними прогнозами, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «За прошедшее время (с весны) оценка увеличена, она уточнилась, по темпам – практически в два раза. Те цифры, которые я называл тогда – 0,7%, сейчас где-то 1,3% к 2024 году за 2025-й. В этом году мы фиксируем увеличение объема сельского хозяйства порядка 4%», – сказал Хоценко. Он также отметил рост оборота розничной торговли на 10% и увеличение объема платных услуг.

    Глава региона рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов, включая строительство завода графитированных электродов за 100 млрд рублей и завода сверхкрупногабаритных шин за 60 млрд рублей. Кроме того, Хоценко попросил включить недостроенный омский метрополитен, готовый на 35%, в федеральный реестр недостроенных объектов.

    Отдельно губернатор затронул проблему дефицита газа в шести регионах Сибири, попросив президента поручить правительству и «Газпрому» проработать вопрос расширения газотранспортной системы. Также Хоценко обратился за федеральной поддержкой для строительства нового комплекса по обращению с отходами стоимостью 13 млрд рублей.

    В завершение встречи Хоценко доложил о мерах поддержки участников специальной военной операции, отметив отправку более четырех тыс. тонн гуманитарных грузов. Путин, в свою очередь, подчеркнул важность трудоустройства, дополнительного образования и развития адаптивного спорта для ветеранов СВО.

    Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

    В прошлом году Хоценко попросил главу государства о поддержке строительства аэропорта Омск-Федоровка.

    Тогда же Путин отметил стабильный рост валового регионального продукта и промышленного производства в субъекте.

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    26 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Песков: Путин никогда не звонит сотрудникам администрации по телефону

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин общается с сотрудниками своей администрации только по защищенным линиям и никогда не звонит им по городскому или мобильному телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил детали коммуникации в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможных пропущенных вызовах во время отпуска чиновников, представитель Кремля дал однозначный ответ. «Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону. Все-таки он пользуется специальной связью», – подчеркнул Песков.

    При этом пресс-секретарь добавил, что сотрудники аппарата во время отпуска обычно не имеют доступа к подобной правительственной аппаратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Песков сообщил об отказе главы государства от использования мессенджеров.

    В январе телефон спецсвязи зазвонил во время совещания российского лидера с членами правительства.

    В прошлом году представитель Кремля рассказал о наличии у Владимира Путина закрытых каналов для конфиденциальных переговоров в любой точке страны.

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    26 июля 2026, 18:09 • Новости дня
    Путин заявил о создании уникального атомного ледокола для Арктики

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул отсутствие конфронтации в северных широтах и рассказал о возведении судна, способного преодолевать беспрецедентно толстые льды.

    Во время общения с военными моряками в Петербурге президент рассказал о мирных планах страны, передает РИА «Новости». «При этом мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира», – отметил российский лидер. Он добавил, что Москва всегда приглашала партнеров к солидарной работе в рамках международного права.

    Глава государства отдельно подчеркнул принадлежность арктических маршрутов Российской Федерации. Кроме того, президент рассказал о строительстве атомного ледокола проекта «Лидер». По его словам, новое судно сможет пробивать беспрецедентно толстый лед толщиной до трех метров, аналогов которому в мире не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

    В начале июня российский лидер поручил Объединенной судостроительной корпорации обеспечить бесперебойное создание новых ледоколов.

    В январе Владимир Путин анонсировал завершение строительства уникального атомного судна «Лидер» к 2030 году.

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    26 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин заявил о важности сферы «москитного флота»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слухи об отказе от крупных боевых судов в пользу малогабаритных катеров, назвав подобные заявления мнением финансово заинтересованных лиц.

    Во время празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге российский лидер пообщался с военными моряками, передает РИА «Новости». Один из военнослужащих поинтересовался перспективами развития отечественных военно-морских сил. Моряк спросил, действительно ли в будущем небольшие катера полностью заменят крупные надводные корабли.

    Отвечая на заданный вопрос, глава государства подчеркнул несомненную значимость данного направления, однако указал на субъективность радикальных оценок. «Так говорят те, кто работает в сфере «москитного флота», зарабатывает на этом флоте, планирует заработать или просто самоутверждается, работает в этой сфере, в этой очень важной сфере», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил дилемму между строительством больших кораблей и созданием безэкипажных катеров.

    Главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал разработку первого автономного судна для поиска вражеских субмарин.

    До конца текущего года российский флот получит еще 21 новую боевую единицу.

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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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