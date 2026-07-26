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Путин: Российские военные пишут историю страны
Президент России Владимир Путин во время празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге подчеркнул важнейшую роль солдат и офицеров в формировании истории страны.
Президент России Владимир Путин встретился с военными моряками в Петербурге, передают РИА «Новости». Беседа состоялась в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота.
«Знаете, ведь река времени, она бесконечна. И каждая эпоха рождает своих героев. И таких, как вы, и таких, которых с нами уже нет, к сожалению. Но они пишут историю. Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, вот, все вы пишете историю. Историю, безусловно, страна должна знать», – заявил российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обратился к гражданам с поздравлением с Днем Военно-морского флота.
Глава государства провел краткую беседу с главнокомандующим ВМФ Александром Моисеевым в Главном Адмиралтействе.
Российский лидер отметил значительный вклад флота в решение задач специальной военной операции.