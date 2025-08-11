Путин отметил рост промпроизводства в Омской области

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко выделил успехи региона, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что Омская область показывает хорошие результаты в различных сферах, особо отметив промышленное производство. По словам президента, прирост промышленного производства в регионе составил 3,3%, что вдвое превышает средний показатель среди сибирских субъектов Федерации.

Путин отметил, что в регионе наблюдается устойчивый рост валового регионального продукта, а инвестиции в основной капитал также увеличиваются. В ходе беседы глава государства обратил внимание на проблему ветхого и аварийного жилья, указав, что «ветхого, аварийного достаточно много, но меньше, чем по сравнению с другими регионами России».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил президенту о росте темпов жилищного строительства в регионе. Путин, комментируя это, заметил: «Рост хороший, но обеспеченность пока все-таки достаточно низкая».

Это не первая рабочая встреча Владимира Путина с Хоценко: в августе 2023 года, когда Хоценко еще был временно исполняющим обязанности губернатора, они уже обсуждали состояние и перспективы развития Омской области. На этот раз разговор был посвящен дальнейшему укреплению позиций региона и поддержке ключевых отраслей экономики, передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин посетил Омск с рабочей поездкой. Он осмотрел местный университет. Мишустин также посетил госпиталь ветеранов. Премьер-министр провел встречу с губернатором региона.