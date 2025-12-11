Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Посол РФ заявил об отсутствии решений по отправке французских военных на Украину
Власти Франции на данном этапе не рассматривают возможность отправки армию на Украину, на фоне тревоги по поводу этого вопроса среди французов, заявил посол России в стране Алексей Мешков.
Никаких решений по отправке французских вооруженных сил на Украину сейчас не обсуждается, отметил посол России во Франции Алексей Мешков, Франция помнит о предупреждении Москвы о том, что появление любых иностранных военных на Украине будет расценено как появление законных целей для России, передает ТАСС слова дипломата.
Мешков подчеркнул, что разговоры о возможном военном контингенте связаны с обсуждением гарантий безопасности для Украины после завершения боевых действий. Посол отметил, что хотя отправка войск не планируется, сама тема вызывает волну обсуждений и тревоги во французском обществе. Особое беспокойство возникает после заявлений нового начальника Генерального штаба Франции о необходимости «быть готовыми к тому, что французы будут терять своих детей».
