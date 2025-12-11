Посол Мешков: Вопрос отправки армии Франции на Украину сейчас не стоит

Tекст: Тимур Шайдуллин

Никаких решений по отправке французских вооруженных сил на Украину сейчас не обсуждается, отметил посол России во Франции Алексей Мешков, Франция помнит о предупреждении Москвы о том, что появление любых иностранных военных на Украине будет расценено как появление законных целей для России, передает ТАСС слова дипломата.

Мешков подчеркнул, что разговоры о возможном военном контингенте связаны с обсуждением гарантий безопасности для Украины после завершения боевых действий. Посол отметил, что хотя отправка войск не планируется, сама тема вызывает волну обсуждений и тревоги во французском обществе. Особое беспокойство возникает после заявлений нового начальника Генерального штаба Франции о необходимости «быть готовыми к тому, что французы будут терять своих детей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мешков заявил, что атака на российский самолет со стороны НАТО будет приравнена к началу войны.

Как сообщалось накануне, более 20 французских наемников приготовились проникнуть в Херсон.

До этого газета ВЗГЛЯД писала, что у французских военных больше нет сомнений, что их готовят к боевым действиям на Украине.