Россияне назвали историю основой культурного кода страны

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно результатам, 75% опрошенных связывают его с традиционными ценностями, а 73% – с культурным наследием, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Более половины участников уверены, что многонациональность страны существенно обогащает культурный код.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул, что в центре внимания второго сезона конкурса оказалось сохранение базовых российских ценностей. «Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что культурный код России заключается в уважении к старшим, родителям, уважении к своей стране и к малой Родине, заботе и любви друг к другу», – сказал он.

Опрос выявил, что характерными качествами россиян респонденты считают смекалку, гибкость, упорство, силу воли, доброту, готовность прийти на помощь, смелость и свободолюбие. Выделялась также религиозность, вера как источник духовности. 72% сочли ключевыми уважение к исторической памяти и гордость за наследие страны, почти половина – уважение к традициям народов России и единство страны.

«Наш народ всегда отличали такие, казалось бы, несочетаемые качества, как суровость характера, мужественность и милосердие. История страны показывает, что русские люди зачастую ставят интересы страны выше своих. Наш народ обладает потрясающим чувством юмора и музыкальностью, тягой к творчеству. И еще у нас есть вера. Религия – это огромная сила, которая веками служила опорой и позволяла не только выживать, но и иметь огромную духовность», – поделилась участница конкурса Анфиса Лещенко из Волгограда.

Другие участники отмечали, что фундаментальный культурный код формируется любовью к земле, ответственностью за труд, поддержкой друг друга и семейными традициями. Пример привела Яна Звягинцева из Омска, подчеркнув, что эти ценности скрепляют поколения.

Лишь 4% респондентов определяли россиянина через язык, 20% связывали с патриотизмом, а треть респондентов описывала это как состояние души. Почти половина ассоциировали слово «россиянин» с территориальной идентичностью.