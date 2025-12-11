Зеленский сообщил о возможном создании аналога «плана Маршалла» для Украины

Зеленский допустил создание аналога «плана Маршалла» для Украины

Tекст: Вера Басилая

Зеленский сообщил, что Украина и США готовят к подписанию соглашения по восстановлению страны и ее экономики, а также соглашение о гарантиях безопасности. Он отметил, что эти документы могут стать параллельными процессами, сообщает Lenta.ru.

Зеленский заявил, что речь идет об экономической программе поддержки, напоминающей о послевоенной помощи США странам Западной Европы.

«Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, это станет частью широкого мирного соглашения.

Плана Маршалла – программа экономической помощи США для Западной Европы после Второй мировой войны.

Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о будущем Донбасса на всеукраинское обсуждение.

Украинские СМИ сообщили, что украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по мирному плану, которые обсуждают Зеленский и западноевропейские страны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков разъяснил, что Россия считает своим главным приоритетом достижение устойчивого и долгосрочного мира на Украине.