Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, новое правительство Чехии будет сокращать военную помощь Украине и сосредоточится на дипломатических мерах для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

Турек сообщил европейскому изданию Politico: «Оно будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чехии создали новую правительственную коалицию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался финансировать Киев.

Между тем в Словакии поддержали идею объединения с Венгрией и Чехией против Украины.