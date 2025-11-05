Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.15 комментариев
Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине
Чешское правительство рассматривает возможность уменьшения объемов военной помощи Украине и акцентирования внешней политики на дипломатических инициативах, заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты», претендующий, по данным СМИ, на пост главы МИД Чехии, Филип Турек.
По его словам, новое правительство Чехии будет сокращать военную помощь Украине и сосредоточится на дипломатических мерах для урегулирования конфликта, передает ТАСС.
Турек сообщил европейскому изданию Politico: «Оно будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чехии создали новую правительственную коалицию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался финансировать Киев.
Между тем в Словакии поддержали идею объединения с Венгрией и Чехией против Украины.