Песков рассказал о подготовке контактов Москвы с Вашингтоном по мирному плану
Москва планирует установить контакты с Вашингтоном с целью выяснить, насколько изменился американский мирный план после согласования его с Киевом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков рассказал радио «Маяк», что в последние две недели американские переговорщики во главе со Стивеном Уиткоффом проводили встречи в европейских городах, а также обсуждения с украинцами, в которых участвовал и Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По словам Пескова, эти встречи были посвящены работе над документом с основными тезисами, который ранее согласовали во время контактов на Аляске и после серии переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем США.
«Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами», – сказал он.
Сообщалось, что Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе по мирному плану из 20 пунктов по итогам переговоров в Берлине.