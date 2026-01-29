Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Пропавшие в Египте российские туристы вышли из отеля и не вернулись
Трое российских туристов – Владислав Ревенко, Никита Таланов и Александр Костенко – пропали в Каире после того, как покинули свой отель в понедельник, сообщил источник.
По словам источника, молодые люди вышли из гостиницы, однако обратно так и не вернулись, передает РИА «Новости».
«Они вышли из отеля в понедельник, но не вернулись. Номера они не сдавали», – сообщил он. Информации о дальнейших действиях властей Египта или консульской поддержки пока нет.
Накануне отец одного из молодых людей Павел Ревенко сообщил, что двое российских туристов, Владислав Ревенко и Никита Таланов, пропали в Египте и не выходят на связь уже третьи сутки.