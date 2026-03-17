Чествование паралимпийцев прошло на Красной площади в Москве
В Москве прошло торжественное чествование паралимпийцев, впервые за 12 лет выступавших на Играх с флагом и гимном России.
Российских паралимпийцев, вернувшихся с Паралимпийских игр, чествовали в Москве. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади, где спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами, передает ТАСС.
Поздравить паралимпийцев пришли депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, серебряный призер Олимпиады Никита Филиппов и другие известные спортсмены.
«Дорогие друзья, любимые болельщики, мы благодарим вас за внимание и поддержку во время трудных стартов на Паралимпийских играх. Это была первая возможность выступать с флагом и гимном. Это движение открыла Варвара Ворончихина. Мы гордимся спортсменами», – заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Филиппов отметил, что завидует паралимпийцам, которым удалось выступить с национальными символами, и выразил надежду, что в будущем такая возможность будет и у олимпийцев. Победитель Паралимпиады Алексей Бугаев рассказал ТАСС о теплой встрече: по его словам, спортсмены ощущают гордость за команду и страну.
Паралимпийские игры проходили в Италии с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые за 12 лет участвовали в соревнованиях с национальной символикой.
Ранее Паралимпийскую сборную России, вернувшуюся из Италии с 12 медалями, торжественно встретили активисты «Молодой гвардии Единой России».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
А накануне стало известно, что президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы всем призерам Игр и рассмотрит возможность личной встречи с участниками Паралимпиады.