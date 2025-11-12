В МВД призвали не трогать найденные бесхозные предметы

Tекст: Дарья Григоренко

В министерстве уточняют: «Нередко отмечаются факты обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами либо боеприпасами. Неосторожное обращение с ними может привести к очень серьезным последствиям», передает ТАСС.

В документах отмечается, что подобные предметы могут быть оставлены не только в транспорте или подъездах жилых домов, но и вблизи квартир, а также в местах массового скопления людей. Внешний вид находок часто маскируется – для этого используют обычные сумки, пакеты, коробки или игрушки. В МВД подчеркивают, что нельзя определять безопасность предмета только по его внешнему виду.

В случае обнаружения подозрительного предмета в общественном транспорте рекомендуется сначала поинтересоваться у окружающих, не принадлежит ли он им. Если владелец не найден, советуют немедленно сообщить водителю или кондуктору. При обнаружении бесхозных вещей на лестничной клетке следует спросить соседей, и если хозяин не установлен, сразу же оповестить полицию.

Если подозрительный объект найден в государственном учреждении, сотрудники и посетители обязаны оповестить администрацию или дежурного. Во всех случаях МВД настоятельно рекомендует ни в коем случае не трогать и не пытаться вскрывать такие предметы: их нельзя перемещать и вскрывать до прибытия следственно-оперативной группы, важно также предупредить окружающих и покинуть территорию.

Особое внимание ведомство уделяет работе с детьми – родителям предлагается объяснять, что любой найденный на улице предмет может быть опасен для жизни и здоровья. Самостоятельно предпринимать какие-либо действия с подозрительными находками категорически запрещается.

Напомним, в Красногорске школьник пострадал от взрыва, подняв с земли деньги у детской площадки. Позже в правоохранительных органах сообщили, что взрыв в Красногорске, в результате которого пострадал ребенок, был вызван самодельным взрывным устройством, начиненным металлическими фрагментами.

В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии школьника после взрыва в Красногорске.

Следователи предположили, что к купюрам было прикреплено взрывное устройство. Мальчик получил повреждение кисти. По факту покушения на убийство ребенка возбуждено уголовное дело.