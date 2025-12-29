В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.10 комментариев
Двухдневная рабочая неделя началась в России перед Новым годом
В России на этой неделе рабочими будут только два дня – 29 и 30 декабря, сообщают информационные агентства.
Короткая рабочая неделя связана с постановлением правительства о переносе выходных дней в 2025 году, по которому выходной 5 января переносится на 31 декабря, а новогодние каникулы начнутся с 1 января, передает РИА «Новости».
Предыдущая подобная неделя пришлась на ноябрь и продлилась три дня – с 5 по 7 ноября. Причиной стала перенос праздника Дня народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год.