    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    Лукашенко сообщил о нормальном самочувствии после падения на лед
    Названа средняя стоимость бутерброда с красной икрой
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    29 декабря 2025, 03:30 • Новости дня

    Двухдневная рабочая неделя началась в России перед Новым годом

    Tекст: Антон Антонов

    В России на этой неделе рабочими будут только два дня – 29 и 30 декабря, сообщают информационные агентства.

    Короткая рабочая неделя связана с постановлением правительства о переносе выходных дней в 2025 году, по которому выходной 5 января переносится на 31 декабря, а новогодние каникулы начнутся с 1 января, передает РИА «Новости».

    Предыдущая подобная неделя пришлась на ноябрь и продлилась три дня – с 5 по 7 ноября. Причиной стала перенос праздника Дня народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год.

    27 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Мясников осудил поведение «антистатиночников» в новогодние праздники

    Мясников предупредил россиян о рисках отказа от статинов в новогодние праздники

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный врач Александр Мясников предостерег россиян от прекращения приема статинов в новогодние дни, подчеркнув угрозу инсульта или инфаркта.

    Доктор Александр Мясников выступил с резкой критикой россиян, которые прекращают прием статинов, опасаясь их совместимости с алкоголем, сообщает «Россия 1». В программе «О самом главном» он назвал таких людей «антистатиночниками» и подчеркнул, что многие из них следуют советам блогеров или некомпетентных врачей, что приводит к тяжелым последствиям.

    Врач отметил, что особенно опасны отказы от статинов в праздничные дни, когда уровень стресса и употребление алкоголя могут возрастать. Он напомнил, что резкое прекращение приема этих препаратов может спровоцировать серьезные осложнения для здоровья.

    Статины применяются для снижения уровня холестерина в крови и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инсультов и атеросклероза. Мясников призвал не поддаваться сомнительной информации и строго соблюдать врачебные назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мясников предупредил о серьезных рисках для здоровья при бесконтрольном приеме аспирина и назвал его самым опасным лекарством.

    Также доктор заявил, что вопрос о суточной норме воды преувеличен и отметил, что веками люди ориентировались на чувство жажды и этого было достаточно.

    26 декабря 2025, 14:15 • Новости дня
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год
    @ IMAGO/Zoonar.com/TITOVA ILONA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Гели для душа, фотоальбомы и невкусные шоколадки: москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие самые неудачные подарки на Новый год они получали и как с этим бороться.

    «Самый неудачный подарок, который я получал – это книга. Я их принципиально не читаю. Не то чтобы я отказываюсь развиваться, просто предпочитаю другие источники информации», – признается один из опрошенных.

    «Давно, в детском саду, бывало, что дарили невкусные конфеты. Но сейчас с подарками все супер: я раздаю всем списки подарков, и у гостей нет варианта подарить что-то не то», – делится опытом москвичка.

    Есть и те, кто настроен более радикально. «Я не люблю подарки, поэтому почти все их считаю неудачными», – признается мужчина. «Однажды молодой человек «подарил» мне розу в целлофане, дешевые патчи с маркетплейса и дешевую шоколадку», – сетует девушка.

    «Коллеги по работе стандартно дарят крайне ненужные подарки: кружки и фотоальбомы», – вспоминает один из собеседников. «Неудачные, но распространенные подарки – это мыло и гель для душа. Но я не всегда могу в лицо высказать дарителю свои претензии, чтобы не обидеть», – добавляет его спутница.

    Но некоторые подходят к подаркам оригинально и с символизмом. «Я папе на Новый год подарила скалку, чтобы он чаще готовил. А то все время только мама готовила», – делится другая девушка.

    «Однажды я просила на Новый год Барби, но родители подарили керамическую куклу. Она все время стояла в серванте, как раритет. Ее никто не трогал. В итоге с ней никто никогда так и не играл», – вспомнила еще одна девушка.

    Ранее москвичи назвали лучшие качества современных детей, а также объяснили неумение мужчин фотографировать женщин.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    26 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Эндокринолог Золотова назвала восстанавливающие при похмелье продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Состояние после новогодней ночи часто сопровождается обезвоживанием, снижением уровня сахара и потерей минералов, но подбор правильных продуктов поможет быстрее восстановиться, сообщила врач-эндокринолог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Золотова.

    Похмелье – это постинтоксикационное состояние, которое связано с отравлением продуктами распада алкоголя, обезвоживанием и потерей минералов, также наблюдается снижение уровня сахара в крови.

    Универсального способа избавиться от синдрома похмелья не существует, а повторное употребление алкоголя только усугубляет ситуацию.

    «Симптомы достигают максимума при нулевой концентрации алкоголя в крови и могут сохраняться до 24 часов. Поэтому так важно помочь организму в первые часы после пробуждения», – рассказала она «Газете.Ru».

    Золотова рекомендует в первые часы после пробуждения пить минеральную воду без газа небольшими порциями и, в случае тошноты, заваривать имбирный чай с лимоном и медом для облегчения состояния.

    Специалист советует включать в рацион продукты, богатые электролитами и минералами: кокосовую воду, легкий куриный или говяжий бульон, овощи, а также блюда с авокадо, картофелем, бананами и курагой. В качестве легкого завтрака подойдут яйца (вареные, пашот или омлет), цельнозерновой тост с авокадо, овсяная каша с бананом. Для поддержки микрофлоры полезны кисломолочные продукты.

    Врач призывает избегать жирного, тяжелые продуктам и повторного употребления  алкоголя. Копчености, острое, фастфуд, майонезные салаты и сладкие газированные напитки создают дополнительную нагрузку на печень и усиливают обезвоживание, а оставшиеся с праздника салаты могут привести к пищевым отравлениям.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, психиатр-нарколог Исаев назвал ром самым безопасным для печени из крепких алкогольных напитков. Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий. Доктор Мельникова указала на бесполезные способы борьбы с похмельем.

    28 декабря 2025, 16:25 • Новости дня
    Средняя стоимость бутерброда с красной икрой достигла 168 рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Приготовить к Новому году бутерброд с красной икрой в 2025 году россиянам обойдется в 168 рублей, причем за 200 граммов икры придется заплатить в среднем 2994 рубля.

    Средняя стоимость одного бутерброда с красной икрой для россиян к Новому году в 2025 году составила 168 рублей, передает РИА «Новости». Аналитики сервиса «Контур. Маркет» пришли к такому выводу после изучения 1,7 млн кассовых чеков по икре и 5,6 млн чеков по сливочному маслу, хлебу и шпротам, совершенных в ноябре и декабре.

    Эксперты пояснили, что расчет цены сделан для бутерброда, в котором используется десять граммов икры, десять граммов сливочного масла и тридцать граммов хлеба. Для покупки всех необходимых ингредиентов покупателю потребуется потратить 3355 рублей. Основная часть этой суммы приходится на икру – в среднем двухсотграммовая баночка стоит 2994 рубля, 180-граммовый брикет масла обойдется в 283 рубля, а хлеб – 78 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» зафиксировали, что главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% – медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о риске для здоровья при употреблении алкоголя и переедании во время новогодних праздников.

    А газета ВЗГЛЯД опубликовала топ-7 рецептов для праздничного стола.

    27 декабря 2025, 04:30 • Новости дня
    Диетолог Медведева перечислила пищевые ошибки при новогоднем застолье

    Tекст: Катерина Туманова

    После праздничного застолья многие сталкивались с проблемами со стороны ЖКТ только оттого, что нарушали несколько простых правил, поэтому врач-диетолог Зинаида Медведева объяснила, какие ошибки чаще всего приводят к осложнениям со здоровьем в новогоднюю ночь.

    «Кусочничать весь день в ожидании банкета – это серьезный удар по организму. Он может привести к тому, что вторую половину новогодней ночи вы можете провести в обнимку с фаянсовым другом. А то и в ожидании Скорой помощи», – предупредила она в интервью «Комсомольской правде».

    Медведева рассказала, что в медицинской практике в числе самых распространенных вызовов в новогодние праздники – панкреатиты.

    Одной из главных ошибок на застолье становится употребление сложных салатов с майонезом, которые тяжело перевариваются и часто становятся причиной отравлений. Диетолог напомнила, что новогодние праздники заметно способствуют набору лишнего веса у большинства людей.

    По ее словам, длительное пребывание за столом без физической активности также плохо сказывается на пищеварении и общем самочувствии. Специалист порекомендовала делать перерывы, выходить из-за стола, активнее двигаться и не превращать праздничный ужин в марафон объедения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Лебедева рассказала о последствиях переедания мандаринов. Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год. Эндокринолог Золотова назвала восстанавливающие при похмелье продукты.

    26 декабря 2025, 22:10 • Новости дня
    Психолог Чепалов дал совет, как не обидеть адресата новогодним подарком

    Tекст: Катерина Туманова

    Психолог Родион Чепалов объяснил, почему некоторые новогодние подарки могут восприниматься как намек на недостатки или вызывать раздражение у получателя.

    «Если смотреть на неудачные новогодние подарки глазами психолога, то почти всегда проблема не в цене и не в полезности, а в скрытом послании, которое человек получает вместе с подарком», – объяснил он в беседе с «Вестями Подмосковья».

    По его словам, предмет редко бывает плохим, чаще он оказывается неуместным в конкретном случае. Одним из самых проигрышных вариантов являются подарки с оценкой или намеком. При этом степень близости и атмосфера отношений определяют, будет ли такой подарок ранить адресата.

    «То есть весы, абонемент в спортзал, книги из серии «как стать лучше», антицеллюлитные кремы. Формально это забота, а психологически – сообщение «с тобой что-то не так, исправляй», – сказал специалист.

    Чепалов  выделил еще одну категорию – подарки-обязанности, такие как бытовая техника, посуда или предметы для уборки. В бытовых ситуациях или при перегруженности домашними делами это может восприниматься как дополнительная нагрузка и новый круг обязанностей. Однако при равноправии в семье или ясных договоренностях такие подарки могут расцениваться как помощь.

    Чепалов обратил внимание на универсальные подарки: кружки с надписями, стандартные свечи, мыло и прочие безликие вещи, которые часто выглядят как проявление безразличия в кругу близких. В коллективе формальные подарки воспринимаются нейтральнее.

    Психолог предостерег и от выбора подарков, ориентированных на интересы дарителя, а не получателя, а также от вещей с выраженным индивидуальным вкусом – парфюмерии, одежды, необычных элементов интерьера. Такие предметы ошибочно могут воспринимаются как попытка контроля или поверхностный сюрприз.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские ученые выяснили, какие новогодние и рождественские подарки самые ненавистные. Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год и и назвали диапазон цен новогодних подарков для близких.

    27 декабря 2025, 11:13 • Новости дня
    В Москве сообщили о закрытии Красной площади на Новый год

    ГУ МВД по Москве: Красная площадь будет закрыта для посещения на Новый год

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новогоднюю ночь Красная площадь будет закрыта для посещения, работать продолжит только ГУМ-каток, сообщили в полиции Москвы.

    Красная площадь в центре российской столицы будет недоступна для посещения с 18:00 по московскому времени 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года, сообщает ГУ МВД по Москве. 

    По информации ГУ МВД, несмотря на ограничение доступа к Красной площади, ГУМ-каток на площади работает согласно своему регулярному расписанию. Другие подробности временных ограничений не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вышла новогодняя серия мультфильма «Простоквашино» с участием президента Владимира Путина. По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли глава государства новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются именно на Красную площадь.

    Ранее Красная площадь заняла пятое место в рейтинге символов России в соцсетях. Она уступила медведю, флагу страны, озеру Байкал и березе.

    27 декабря 2025, 10:30 • Новости дня
    Назван самый бюджетный новогодний стол из «Иронии судьбы» в СНГ

    Назван самый бюджетный новогодний стол из «Иронии судьбы» в странах СНГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость набора продуктов из знаменитого советского фильма «Ирония судьбы» оказалась самой низкой среди стран СНГ в столице Киргизии, ее оценили в 3,2 тысячи рублей.

    Стоимость новогоднего стола по мотивам фильма «Ирония судьбы» проанализировали корреспонденты РИА «Новости». В Бишкеке, столице Киргизии, такой набор продуктов из местных и российских товаров можно собрать всего за 3,2 тыс. рублей.

    В Кыргызстане большинство ингредиентов производятся внутри страны, однако на праздничных столах остаются и российские продукты – майонез, шпроты, желатин. Алкогольное сопровождение также классическое – «Советское шампанское».

    В Ташкенте (Узбекистан) такой же список обошелся бы в 3,9 тыс. рублей, при этом ассортимент на рынках увеличился за последние десятилетия, но некоторые продукты по-прежнему преимущественно российского производства. Апельсины на праздничные столы в основном везут из Китая и Ирана.

    В Ереване определить стоимость новогоднего стола удалось на уровне 5,1 тыс. рублей: здесь преобладают местные продукты, но некоторые позиции – майонез и шпроты – также российские.

    Кроме того, доступные варианты, по данным корреспондентов, помимо указанных, оказались в Душанбе, Кишиневе и Астане – от 3 800 до 4 440 рублей, а выше 5 тыс. рублей стоимость новогоднего стола по версии «Иронии судьбы» поднялась в Тбилиси, Минске и Баку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» зафиксировали, что главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% – медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о риске для здоровья при употреблении алкоголя и переедании во время новогодних праздников.

    А газета ВЗГЛЯД опубликовала топ-7 рецептов для праздничного стола.

    26 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Песков рассказал о планах выспаться 1 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России рассказал, что собирается выспаться в первый день наступающего года, после чего вернуться к мониторингу ситуации в стране и мире.

    Планы пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на первый день наступающего года включают отдых, передает ТАСС.

    Он прокомментировал предстоящий праздник для Telegram-канала «Юнашев Live».

    «На первое января планы выспаться», – рассказал Песков.

    Представитель Кремля добавил, что затем намерен «продолжить мониторить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь.

    Работодатели рискуют получить штраф до 70 тыс. рублей за привлечение сотрудников к работе в новогодние праздники без их письменного согласия.

    27 декабря 2025, 11:01 • Новости дня
    Осло остался без новогоднего салюта из-за нехватки средств

    VG: Осло остался без новогоднего салюта из-за нехватки средств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Осло останутся без традиционного новогоднего салюта, пишет норвежское издание VG.

    По информации VG, организаторы были вынуждены отменить мероприятие из-за нехватки средств: удалось собрать только 94,9 тыс. норвежских крон, тогда как для организации требовалось 490 тыс. крон, передает РИА «Новости».

    Несколько лет назад власти Осло прекратили проведение новогодних салютов, а в этом году глава городского совета Эйрик Лаэ Сульберг призвал, чтобы празднование организовали сами горожане или другие организации. Попытка общественного сбора средств не дала необходимого результата.

    Все собранные деньги, по информации VG, будут возвращены участникам сбора.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что на фоне экономических трудностей в странах Евросоюза жители и предприниматели вынуждены самостоятельно собирать средства на праздничную иллюминацию для новогодних мероприятий.

    Напомним, власти нескольких крупных городов Германии сократили или полностью отказались от уличной рождественской иллюминации из-за ограниченного бюджета.

    27 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Ким Чен Ын в новогодней телеграмме Путину выразил гордость дружбой двух стран

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину новогоднюю телеграмму, в которой поздравил его и «братский российский народ» с наступающим Новым годом, пожелав счастья и процветания на жизненном пути.

    «2025 год, преисполненный незабываемыми моментами, которые навечно запечатлены в истории отношений между КНДР и Россией, был действительно знаменательным годом, когда наши страны на торжественном пути во имя совместного священного дела создавали новые истории союзнических отношений в новую эпоху, оказывая полную поддержку и бескорыстную помощь друг другу», – приводит слова поздравления Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын отметил, что корейско-российские отношения укрепились как самые искренние союзнические отношения, «делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории».

    Лидер КНДР считает, что теперь отношения и сплоченность народов двух стран крепко соединены силой и волей защищать «справедливое стремление эпохи и выправить историю» и являются общим достоянием нынешнего и будущих поколений.

    «Я всегда чувствую безграничную гордость за то, что вместе с вами, дорогой друг, создаю и открываю великую историю корейско-российских отношений, историю вечного процветания корейско-российской дружбы», – подытожил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений. Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом, а также направил поздравление Трампу с Рождеством.

    27 декабря 2025, 15:16 • Новости дня
    Всероссийский Дед Мороз назвал главную мечту

    Всероссийский Дед Мороз поделился своей главной мечтой

    Tекст: Мария Иванова

    Дед Мороз поделился, что больше всего мечтает о мире и согласии на всей планете, желая, чтобы люди чаще слушали и поддерживали друг друга.

    Всероссийский Дед Мороз поделился своей главной мечтой.

    Он заявил: «Главная моя мечта – мир во всем мире, в сердцах и домах. Желаю, чтобы на всей планете царило благополучие, а люди научились внимательно слушать, правильно слышать и трепетно беречь друг друга», передает РИА «Новости».

    Подводя итоги уходящего 2025 года, зимний волшебник отметил, что этот период был радостным и добрым. По его словам, «сил прибыло, но не от стужи и мороза, а от вашей, родные мои, теплоты сердечной». Дед Мороз рассказал, что к нему в гости приезжали ватаги детей со всех уголков страны, а смех в его тереме не смолкал.

    Он выразил уверенность, что за прошедший год стало больше добра, люди чаще говорят друг другу слова благодарности и помогают в трудную минуту. По мнению сказочного персонажа, жители России вспомнили, что чудеса – это общее дело, и теперь стараются поддерживать друг друга, что «дороже любого подарка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дед Мороз рассказал, что письма деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов брать пример с Деда Мороза.

    Дед Мороз рассказал, что его от выгорания спасают вера в чудо.

    Кроме того российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что самым необычным желанием, которое ему озвучили дети, стало пожелание самому стать Дедом Морозом.

    27 декабря 2025, 07:55 • Новости дня
    Эксперты Роскачества предупредили об аферах с «Тайным Сантой»

    Tекст: Катерина Туманова

    В преддверии новогодних праздников мошенники начали привлекать жертв через игру «Тайный Санта» под предлогом предновогодней благотворительности и обещания дорогих подарков, предупредили в центре цифровой экспертизы Роскачества.

    Потенциальным жертвам мошенничества предлагают перевести 1 тыс. или 5 тыс. «на подарок незнакомцу», чтобы получить шанс выиграть крупную сумму или ценный приз, например новый дорогой гаджет.

    Участники верят в возможность получения подарка и расстаются с деньгами, которые в результате просто исчезают, рассказал ТАСС руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    Реальная опасность кроется после того, как жертва аферы вводит данные карты на подозрительном сайте. Далее открывается форма для подтверждения операции, куда требуется ввести код из смс.  Если подтвердить транзакцию, со счета может быть списана сумма, превышающая первоначальный перевод в десять раз. Часто люди по невнимательности вводят необходимые сведения автоматически.

    «Важно проявлять особую бдительность в предпраздничный период. Помните, что ни одна настоящая благотворительная или развлекательная акция не будет требовать от вас платежной информации. Увидели в соцсетях или телеграм-канале заманчивое предложение от известного бренда? Не спешите кликать на красивую ссылку. Лучше самостоятельно открыть официальный сайт этой компании и проверить все лично», – посоветовал эксперт Роскачества.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты киберполиции представили алгоритм действий при телефонном мошенничестве. Юрист Воронина предупредила о мошеннических продажах «премиум-ёлок». В МВД раскрыли «праздничные приманки» аферистов в предновогодние дни.

    26 декабря 2025, 10:55 • Новости дня
    Собянин сообщил о круглосуточной работе метро и МЦК в новогоднюю ночь

    Собянин: Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в своем Telegram-канале уточнил, что в ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт перейдет на особый график – москвичи и гости столицы смогут легко добраться на праздничные мероприятия и домой. «В поездах будет организована трансляция новогоднего обращения президента России», – написал глава города.

    МЦД продолжит перевозку пассажиров до 03:00, а востребованные маршруты автобусов и электробусов (116 маршрутов), а также 18 трамвайных маршрутов, в том числе первый Московский трамвайный диаметр Т1, будут работать без перерыва. Все 18 ночных маршрутов городского транспорта сохранят обычный график, уточнил мэр столицы.

    По его словам, проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. На МЦД сохраняются действующие тарифы. В самих поездах метро в ночь на 1 января москвичи смогут услышать прямую трансляцию новогоднего поздравления президента.

    В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД – до 03:00, а наземный городской транспорт – до 03:30. Все ночные маршруты продолжат работу без изменений, рассказал Собянин.

    Кроме того, с 31 декабря по 10 января парковка на уличных парковках Москвы будет бесплатной. 11 января парковка останется бесплатной по воскресному тарифу, кроме некоторых улиц с высокими ставками оплаты и зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумами функционируют в штатном режиме.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в новогоднюю ночь в столице ожидается по-настоящему зимняя погода с морозами до минус 13 и снежным покровом до 15 см.

    26 декабря 2025, 07:45 • Новости дня
    Диетолог Лебедева рассказала о последствиях переедания мандаринов

    Tекст: Катерина Туманова

    Чрезмерное потребление мандаринов может вызвать расстройства пищеварения, аллергии, набор веса и негативно отразиться на состоянии зубов, предупредила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

    Она пояснила, что мандарины содержат сахар и воду, а также микроэлементы, но при этом не дают достаточного количества белка, жиров, важных витаминов группы B, железа, кальция и других необходимых элементов.

    «Недостаток белка может вызвать слабость мышц, снижение иммунной защиты и быструю утомляемость. Отсутствие жиров влияет на усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K, а также на работу нервной системы и гормональный баланс. Недостаток железа и витаминов группы B способен вызвать анемию, головокружения и снижение концентрации», – рассказала она RT.

    Лебедева отметила, что большое количество фруктов в рационе создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и поджелудочную железу из-за высокого содержания сахаров и кислот.

    Это может привести к болям в желудке, диарее или нарушениям стула, а долгосрочные последствия могут спровоцировать дисбаланс микрофлоры кишечника, влияя на иммунитет и обмен веществ.

    Эксперт порекомендовала есть мандарины в качестве десерта и не превышать дневную норму – три-четыре плода для взрослого и один-два для ребенка, чтобы избежать дефицита полезных веществ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гастроэнтерологи советуют ограничиться одним бокалом шампанского и запивать тяжелые блюда теплыми напитками. Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил о риске для здоровья при употреблении алкоголя и переедании во время новогодних праздников. Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

