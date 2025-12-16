В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Генпрокуратура потребовала изъять имущество ОПГ «Махонинские» на 1,3 млрд
Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у участников челябинской группировки «Махонинские» (признано экстремистской организацией).
Ведомство просит обратить в доход государства предприятия, недвижимость, денежные средства и 17 единиц оружия, передает «Коммерсант». Совокупная стоимость предметов и активов, указанных в иске, составила свыше 1,3 млрд рублей.
По данным надзорного органа, в собственности «Махонинских» находятся 76 объектов недвижимости, семь автомобилей, акции и доли в ряде компаний. Одна из этих компаний владеет теплотрассой протяженностью более 3,5 километров на территории Челябинска. Кроме того, среди выявленного имущества оказались драгоценности, предметы роскоши и премиальное оружие, уточняет издание.
В ноябре челябинский суд национализировал имущество ОПГ «Махонинские» на 2,5 млрд рублей.
Ранее брата главаря «Махонинских» объявили в розыск по уголовной статье.