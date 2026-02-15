Галузин сообщил о готовности России обсудить внешнее управление Украиной

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия готова рассмотреть и обсудить с США, европейскими и другими странами идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН, передает ТАСС. Галузин уточнил, что этот вариант рассматривается в качестве одного из возможных способов урегулирования конфликта после окончания спецоперации.

Галузин заявил: «Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО не нова». Он напомнил, что в марте 2025 года президент России Владимир Путин отмечал возможность учреждения внешней администрации ООН как одного из вариантов.

По мнению Галузина, установление такой администрации позволит провести на Украине демократические выборы и сформировать эффективное правительство, с которым возможно подписание мирного договора и соглашений о будущем сотрудничестве.

Дипломат отметил, что в ООН пока нет единого механизма создания временных международных администраций на территориях, затронутых конфликтом. Вместе с тем он привел примеры исторического опыта – в Восточной Славонии, Баранье, Западном Среме, Восточном Тиморе и Камбодже. Передача территорий под временное управление ООН предполагает достижение договоренности между сторонами и дальнейшие переговоры по наполнению полномочий.

Галузин добавил, что в последнее время вопрос внешнего управления Украиной под эгидой ООН в публичном поле практически не поднимается.

