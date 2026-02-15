Клинцевич назвал адаптивность главным преимуществом армии России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Клинцевич заявил, что главным преимуществом российских войск на Украине является их адаптивность, передает РИА «Новости». По его словам, западные военные аналитики высоко ценят способность Вооруженных сил России мгновенно реагировать на изменения обстановки на поле боя.

Клинцевич подчеркнул, что «основное преимущество ВС РФ, которое ценит Запад, – это адаптивность. Мы меняемся постоянно и очень быстро. Обратите внимание – мы первыми начали делать мангалы на танки, все смеялись, а потом это оказалось эффективным. Много всяких изменений, которые мы делаем, мы делаем первыми и очень быстро».

Эксперт назвал гибкость российской армии, как на стратегическом, так и на тактическом уровне, главным фактором успеха на фронте. Он отметил, что западным странам сложно сопоставить свои возможности с российской способностью к быстрой доработке решений.

По его словам, практически все FPV-дроны дорабатываются непосредственно на поле боя, что позволяет мгновенно менять тактику. Клинцевич добавил, что тактика российских войск полностью обновляется каждые три месяца, из-за чего ее невозможно зафиксировать на бумаге.

