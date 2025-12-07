Румыния решила купить 32 истребителя F-35 Lightning II

Tекст: Дмитрий Зубарев

Румыния планирует заключить крупнейший военный контракт в своей истории на приобретение 32 истребителей F-35 Lightning II у Соединённых Штатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на официальный информационный портал Минобороны страны Defense Romania.

Как отмечается, «Румыния надеется вскоре подписать окончательный контракт на поставку истребителей F-35 Lightning II. На первом этапе будет закуплено 32 самолёта». Сумма сделки составляет около 6,5 млрд долларов без НДС, при этом финансирование будет полностью осуществляться из бюджета Минобороны.

Отмечается, что соответствующая программа уже получила одобрение Высшего совета национальной обороны Румынии. Сейчас проект находится на финальной стадии оформления документации перед подписанием основного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния объявила о планах стать второй армией на восточном фланге НАТО. Власти страны планируют увеличить расходы на оборону и модернизировать вооруженные силы. Румынские истребители поднимались по тревоге для патрулирования границы с Украиной.