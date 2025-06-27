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    27 июня 2025, 22:05 • В мире

    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях

    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях
    @ FAROOQ KHAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Финляндии разорилась компания Arctic International, специализирующаяся на сборе и переработке ягод – заявление о банкротстве подано в суд. Ей принадлежала крупнейшая в стране клубничная ферма. За падением Arctic International скрывается драматическая история лжи и лицемерия: типичными для ЕС обещаниями процветания и терпимости прикрывались расизм и настоящее рабство.

    Самая популярная сезонная работа в Финляндии – сбор разных ягод. При этом финские предприниматели издавна пристрастились использовать труд сезонников-гастарбайтеров.

    В 90-х и 2000-х они широко практиковали наем для этих целей жителей соседней российской Карелии. Позже, когда благосостояние россиян начало расти, финны стали все более активно ввозить рабочую силу с Украины. Но по понятным причинам три года назад доступ к этому ресурсу стал иссякать – хотя сначала страну покинула огромная масса беженцев (в большинстве своем они осели не в Финляндии), затем киевский режим начал все более жестко блокировать свои границы, не выпуская мужчин призывного возраста. Поэтому финнам пришлось искать для себя новый рынок труда – и таковой обнаружился в далеком Таиланде.

    В последние годы финские компании, специализирующиеся на сборе ягод, массово ввозили работников-тайцев. Владельцы этих компаний с упоением рассказывали, насколько тайцы трудолюбивы и неприхотливы. При этом само собой разумелось, что для жителя Таиланда попасть на работу в Финляндию – это огромная честь: он оказывается в государстве, где может пользоваться всеми благами европейской цивилизации и зарабатывать приличные деньги. Людям, которые лично не соприкасались с условиями жизни гастарбайтеров в Финляндии, казалось, что для приезжих там созданы все самые наилучшие условия – и никак иначе.

    Однако еще в 2023 году разразился скандал: в общественное пространство стали просачиваться слухи о том, что тайских гастарбайтеров держат в условиях, напоминающих концлагерные. Началось расследование, финская полиция завела уголовные дела против нескольких ягодных фирм. Фигурантов обвинили в злонамеренном обмане наемных тайских рабочих и в бесчеловечном обращении с ними. Точное количество пострадавших до сих не определено, так как многие вернулись на родину и держат язык за зубами. Во всяком случае, ясно, что речь идет о тысячах человек.

    Тем не менее удалось найти достаточное количество пострадавших, согласившихся рассказать правду. Тайцы, ставшие жертвами жестоких финских бизнесменов, рассказали на суде, что сначала были исполнены самых радужных надежд на большой заработок. Перед вылетом в Финляндию они прошли тренинг по сбору ягод, по окончании которого подписали обязательства работать максимально добросовестно.

    С тайцев взяли плату за участие в тренинге по сбору ягод, за авиабилеты в Финляндию. Также в отношении тайских гастарбайтеров был введен особый побор – деньги, пошедшие на взятки чиновникам МИДа Таиланда, чтобы те быстро и без бюрократических помех оформили соотечественникам документы на выезд.

    Что характерно, въезжали гастарбайтеры в Финляндию по туристическим визам, не по рабочим. Когда же сборщики оказались в Суоми, у них отобрали паспорта и обратные авиабилеты – чтобы никто не смог уехать домой до истечения срока контракта. Затем с приезжими стало происходить то, на что тайские рабочие явно не рассчитывали при работе в Европе.

    Началось с того, что тайцев развозили по лагерям. Условия в большинстве лагерей оказались самые неприятные: тесные помещения, в которых мужчин и женщин заставляли жить вместе, нехватка горячей воды и туалетов. Предлагаемая еда часто оказывалась несъедобной – заплесневелый рис и тощий суп из рыбьих голов. Причем замороженные ранее головы лосося, шедшие на пищу тайцам, хранились в картонных коробках под дождем, а не в холодильниках. Впрочем, время от времени гастарбайтерам подавали также и «изысканные угощения»: вареные куриные ножки и сырую печень, хранившиеся в больших ведрах.

    Далее выяснилось, что эти работники кругом в долгах перед своими финскими работодателями и перед их таиландскими бизнес-партнерами, занимавшимися вербовкой рабочей силы. Ведь у тайцев каждый день брали деньги за питание и проживание в бараках.

    Например, только за несъедобную «еду» с каждого гастарбайтера за сезон взималась плата суммарно в размере около 500-600 евро. «Также со сборщиков взимали ежедневную плату за автомобили, которыми они пользовались, и они же должны были оплачивать расходы на топливо. Работники не были обучены поиску мест сбора ягод, что делало ежедневные поездки на автомобиле очень долгими. Сами же автомобили отслеживались с помощью GPS-трекеров», – говорится в обвинительном заключении.

    От людей требовали беспрерывного изнурительного труда. «Нам не разрешали возвращаться в лагерь из леса слишком рано по вечерам. Если кто-то так поступал, начальник лагеря ругал или даже требовал возвращаться в лес», – рассказывали эти фактические невольники.

    Притом, что они вкалывали с трех часов утра до полуночи без выходных и были обязаны ежедневно собирать ягод минимум на 90 евро, сами они получали, возвращаясь на родину, на руки в лучшем случае лишь по несколько сотен евро на человека. Так получилось еще и потому, что надсмотрщики при подсчете объема собранных ягод специально фальсифицировали их вес – для чего использовали особым образом настроенные весы. В рабочих договорах, которые вынуждали подписать этих людей, указывалось, что, если таец не соберет достаточного объема ягод, он будет оштрафован на недостающую сумму.

    Из-за этого некоторые работники даже оказывались должны работодателю по окончании сезона. «Нам сказали, что работать нужно еще лучше, чем буйвол, который не ворчит, поскольку он сильный и трудолюбивый», – делились тайцы тем, как их «мотивировало» начальство.

    Тайских рабов инструктировали и на случай встречи с полицией. «Начальник заявил нам, что нужно либо рассказать о том, что все хорошо или что проблем нет, или вообще попытаться уклониться от ответов на вопросы», – сообщил один из тайцев. «Нам сказали, что если кто-то пожалуется на босса, значит, его внесут в "черный список" и уже не возьмут на работу в следующем году», – поведали впоследствии незадачливые сборщики следователям. Постоять же за свои права сборщики не могли – ведь мало того, что они не владели финским, не все из них умели читать и на родном языке.

    После того как полиция выяснила факты жестокого обращения финских бизнесменов с рабочими из Таиланда, пришлось заводить уголовные дела. Обвинения в создании настоящих концлагерей для тайцев были выдвинуты в адрес трех фирм – Arctic International, Kiantama и Polarica Marjanhankinta. В числе подозреваемых в деле о торговле людьми оказались бывший гендиректор Arctic International Янне Наапанк и девять его подчиненных, экс-глава Polarica Marjanhankinta Юкки Кристо, а также прежний руководитель Kiantama Верну Васуннан – им грозит до пяти лет тюрьмы. Их обвиняют в том, что они сознательно обманывали людей, вводя их в заблуждение относительно оплаты их будущего труда и условий жизни в трудовых лагерях. Все они, впрочем, свою вину отрицают.

    Помимо них, на скамье подсудимых оказался экс-сотрудник финского Министерства труда и экономического развития Олли Сорайнен, специализировавшийся на вопросах иммиграции. Ему вменяют то, что он за взятки помогал бизнесменам-рабовладельцам со ввозом рабочей силы. В предыдущие годы поступали сигналы о том, что некоторые из фирм не обеспечивают персонал приемлемыми условиями труда, что могло бы быть чревато снижением квоты. Сорайнен заметал эти жалобы «под ковер».

    В Таиланде же под судом оказались бизнес-партнер финских ягодных фирм Калякорн Пхонгпхитиа, выполнявший роль поставщика рабочей силы для них, и четверо бывших сотрудников Министерства труда. Их обвиняют в оказании помощи в организации вывоза граждан королевства для самой беззастенчивой эксплуатации.

    Всем трем фирмам-рабовладельцам было предъявлено большое количество исков с требованием денежных возмещений тайским рабочим. Первой под напором этих исков сломалась Arctic International, которая, не сумев выплатить все компенсации, вынуждена была объявить о банкротстве. Впрочем, и двум другим компаниям трудно будет благополучно выйти из этого скандала.

    В результате, похоже, временно ситуация с условиями для приезжих рабочих в Финляндии несколько улучшится. Но вряд ли стоит ожидать в этом отношении качественного сдвига.

    Европейские капиталисты предпочитают не трудоустраивать соотечественников, а завозить иностранцев из бедных стран – им можно платить меньше, их легче эксплуатировать.

    Скандал с тайскими гастарбайтерами не является для современной Европы чем-то уникальным. Точно так же поступало большое количество жалоб от сезонных рабочих из Восточной Европы, нанимаемых фермерами из Великобритании и Ирландии – в том числе для сбора той же клубники и прочих ягод. Люди жаловались, что им платят гроши и держат в условиях, напоминающих концлагерные.

    Аналогично за предыдущие годы было много жалоб от рабочих с Украины, устраивавшихся на работу в Польше, где работодатели их откровенно обсчитывали, «кидали» на деньги, всячески издевались. Все бесчисленные истории такого рода напоминают о том, что разглагольствования европейских политиков о «равноправии», «борьбе с расизмом» и «равных возможностях для всех» были и остаются дешевой демагогией. В свое время Европа поднялась на ограблении, угнетении и выжимке пота из народов других стран и континентов. Эта практика продолжается и по сей день.

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