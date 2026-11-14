В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.0 комментариев
АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
«Альтернатива для Германии» выдвинула футболиста Бертольда в президенты ФРГ
Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула кандидатуру бывшего игрока немецкой сборной по футболу Томаса Бертольда на пост президента ФРГ, сообщила сопредседатель партии Алиса Вайдель.
Вайдель пояснила выбор беспартийного кандидата желанием обеспечить «настоящий новый старт во главе государства», который возможен «только вне рамок партийных расчетов и старых клик», передает РИА «Новости».
Томас Бертольд провел за национальную сборную 62 матча и стал чемпионом мира в 1990 году.
Преемник действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера будет избран Федеральным собранием 30 января 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету партии «Альтернатива для Германии».
Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.
В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.