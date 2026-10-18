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Аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро
Аудиторы федеральной счетной палаты ФРГ предупредили, что к 2030 году бюджету Германии может не хватить 108 млрд евро, следует из заключения ведомства.
В документе отмечается, что в стране растет разрыв между доходами и расходами федерального бюджета. По оценке счетной палаты, в 2027 году этот разрыв увеличится на 2,7% и составит 28,9%, что означает: из каждых ста евро государственных расходов Германии 28,90 евро будут финансироваться за счет новых долгов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Согласно выводам аудиторов, к 2030 году разрыв между доходами и расходами федерального бюджета Германии достигнет 31,2%. В связи с этим счетная палата предупредила власти ФРГ о грядущей «финансовой драме» и указала на необходимость учитывать рост долговой нагрузки при планировании расходов.
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