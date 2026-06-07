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    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории XIII-XIV веков невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

    829 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    17 комментариев
    7 июня 2026, 14:01 • Новости дня

    В Германии сообщили о нашествии ядовитых гусениц на Берлин

    Bild: В Берлине стремительно распространяются ядовитые гусеницы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Немецкую столицу стремительно захватывают опасные походные дубовые шелкопряды, контакт с которыми вызывает у людей сильное раздражение кожи, проблемы с дыханием и аллергический шок, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, токсичные насекомые активно осваивают новые районы немецкой столицы. Тела этих гусениц покрыты волосками с ядовитым белком тауметопеином, который провоцирует у человека сильный зуд, поражение кожи и затруднение дыхания. Иногда контакт с вредителями заканчивается тяжелым аллергическим шоком, передает РИА «Новости».

    «Годами наблюдается стремительное распространение опасных походных дубовых шелкопрядов. Впервые резкое увеличение числа пораженных деревьев было зафиксировано в районах Нойкельн и Марцан. С пятницы также закрыта часть парка Герлитцер в Кройцберге», – отмечается в публикации издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый Юрий Юрченко объяснил причину нашествия комаров в Сибири.

    Ранее ученый Георгий Лада сообщил о рекордном нашествии комаров в Центральной России.

    5 июня 2026, 09:59 • Новости дня
    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией

    Премьер Чехии Бабиш предложил назначить Мерца главным переговорщиком ЕС с Россией

    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц должен представлять Евросоюз на переговорах о мире между Россией и Украиной, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    Представлять интересы Брюсселя на мирных переговорах между Россией и Украиной должно быть предложено Фридриху Мерцу, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш, указав на необходимость выдачи переговорщику официального мандата Евросовета и Еврокомиссии.

    «Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Евросовета и Еврокомиссии», – цитирует Бабиша «Газета.Ru».

    Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания новой должности для выстраивания дипломатических контактов с Москвой.

    Правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шредера на роль европейского посредника.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

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    5 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией

    Меркель исключила возможность посредничества на переговорах ЕС с Россией

    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава немецкого правительства отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией и объяснила нежелание участвовать в диалоге с Москвой отсутствием у нее реальных властных полномочий.

    Бывший канцлер Германии в 2005-2021 годах Ангела Меркель заявила об отказе от роли посредника в контактах Евросоюза с Москвой. Свою позицию политик изложила в разговоре с журналистами немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает ТАСС.

    «С российским президентом – это я знаю по своему опыту – можно вести переговоры, только если обладаешь политической властью», – объяснила экс-канцлер. Она добавила, что в период работы над Минскими соглашениями руководство ФРГ и Франции не делегировало переговорный процесс другим лицам.

    По словам политика, сегодня выстраиванием диалога должны заниматься действующие лидеры государств. При этом Меркель отметила готовность делиться опытом и давать советы, уточнив, что к ней уже обращаются за консультациями.

    Бывшая глава правительства также вспомнила свой последний саммит Евросоюза, на котором безуспешно предлагала создать новый формат общения с Москвой. Тогда европейские коллеги отказались поддержать инициативу из-за невозможности выработать единый политический курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты рассматривали Ангелу Меркель в качестве кандидата на роль переговорщика с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор представителей Евросоюза с персонажами фильмов Леонида Гайдая.

    При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась обсуждать конкретные имена возможных посредников.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам

    Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров

    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    «Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.

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    6 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле со Шредером

    Ушаков сообщил о «дружеской беседе тет-а-тет» Путина и Шредера в Кремле

    Путин встретился в Кремле со Шредером
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провели встречу в формате один на один в Кремле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Я об этом не знаю ничего, потому что беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Германии выступили  против назначения Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.


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    4 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    В Германии потребовали отставки главы МИД после провала в Совбезе ООН

    Оппозиция потребовала отставки главы МИД ФРГ после провала выборов в Совбез ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиция потребовала увольнения министра иностранных дел Йоханна Вадефуля, поскольку страна смогла набрать лишь 104 голоса вместо необходимых 127 для прохождения в Совет Безопасности ООН.

    Заместитель председателя партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль Людерс заявил о необходимости смены руководства дипломатического ведомства, передает РИА «Новости». Политик считает это закономерным итогом ближневосточного курса канцлера Фридриха Мерца. «Федеральное правительство своей однобокой внешней политикой дискредитировало нас в мире», – отметил Людерс.

    Сопредседатель оппозиционной «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель назвала случившееся позором. В свою очередь глава правительства Фридрих Мерц поздравил Австрию и Португалию с получением мандатов на 2027-2028 годы. Он подчеркнул, что итоги выборов никак не повлияют на глобальные цели государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН. В итоге Генеральная Ассамблея отказала Германии в предоставлении этого места. После оглашения результатов глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче своей страны.

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    5 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Дмитриев оценил данные об отмене поставок ракет Tomahawk в Германию

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщение портала Politico о том, что США, скорее всего, откажутся от поставок Германии ракет Tomahawk.

    «Никаких Мерцу Tomahawk», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал материал электронной газеты Politico об опасениях США поставлять Германии Tomahawk .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии и перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет.


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    5 июня 2026, 20:54 • Новости дня
    Мерц сообщил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Мерц выразил готовность вести переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские лидеры выражают открытость к дипломатическому урегулированию украинского кризиса при обязательном участии представителей Евросоюза, сообщил глава правительства Германии.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе по украинскому вопросу. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Западных Балкан в черногорском городе Тиват, политик обозначил позицию объединения, отмечает РИА «Новости».

    «Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», – подчеркнул глава немецкого правительства.

    По словам главы правительства Германии, со стороны Европы не будет недостатка в желании вести диалог. При этом он выразил мнение, что для начала мирного процесса якобы не хватает готовности президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил назначить Фридриха Мерца главным переговорщиком Евросоюза с Россией.

    В мае канцлер Германии назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта мирного диалога. До этого Мерц допустил уступку Киевом части территорий ради заключения мирного договора.

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    6 июня 2026, 18:25 • Новости дня
    Глава партии АдГ Алиса Вайдель назвала Фридриха Мерца «канцлером-лжецом»

    Глава партии АдГ Алиса Вайдель назвала Фридриха Мерца канцлером-лжецом

    Tекст: Мария Иванова

    Вступившись за оштрафованного интернет-пользователя, сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель назвала главу правительства ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-лжецом».

    Руководитель немецкой правой партии Алиса Вайдель выступила с резким заявлением в адрес главы правительства, передает РИА «Новости».

    Выступая на съезде земельного отделения в Баден-Вюртемберге, политик сослалась на недавнее решение суда. «Я назвала Фридриха Мерца «канцлером-лжецом», потому что он и есть «канцлер-лжец»», – приводит слова Вайдель издание Bild.

    Поводом для высказывания стал инцидент в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Одного из пользователей оштрафовали на 30 дневных ставок за комментарий со словами о лжеце под публикацией полиции города Хайльбронн.

    Газета Welt am Sonntag ранее отмечала, что с 2021 года Мерц подал тысячи заявлений в правоохранительные органы из-за оскорблений в интернете. Журналисты издания охарактеризовали канцлера как самого чувствительного политика в истории федеративной республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт назвала Фридриха Мерца канцлером-лжецом из-за проекта государственного бюджета.

    Ранее прокуратура ФРГ прекратила дело о сравнении канцлера с Пиноккио в социальных сетях.

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    4 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Die Zeit: ФРГ активно готовится к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин активно обсуждает с европейскими союзниками вероятные форматы дипломатического взаимодействия с Москвой, привлекая к консультациям представителей сразу четырех государств, пишут немецкие СМИ.

    Немецкое руководство уже несколько недель прорабатывает варианты диалога с Россией совместно с партнерами по Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Die Zeit.

    «За кулисами происходят изменения: федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. В ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Британии», – отмечается в материале.

    Журналисты издания уточняют, что к текущему переговорному процессу также подключились Италия и Польша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, в мае власти Германии выступили против назначения Герхарда Шредера европейским посредником для контактов с Москвой.

    Хотя ранее кабинет министров ФРГ фиксировал готовность президента Владимира Путина к диалогу с канцлером Фридрихом Мерцем. До этого бывший глава немецкого правительства Олаф Шольц заявлял о намерении провести телефонный разговор с российским лидером.

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    6 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Мелони дистанцировалась от европейских инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Италии Джорджа Мелони дистанцировалась от инициатив Германии, Франции и Великобритании по Украине, отказавшись от поездки на саммит ЕС – Западные Балканы в Черногории, пишет Repubblica.

    Скептическое отношение Джорджи Мелони к инициативам по Украине лидеров Германии, Франции и Британии стало причиной напряженности с ключевыми столицами Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский планируют встретиться в Лондоне 7 июня для обсуждения потенциальных переговоров с Россией.

    Отсутствие Мелони на саммите ЕС – Западные Балканы в черногорском Тивате источники связали именно с этой напряженностью. Официально в окружении премьера ее неприезд объяснили проблемами с графиком из-за участия в празднике национального дня корпуса карабинеров. Итальянские власти, по сведениям Repubblica, убеждены, что без участия США достичь каких-либо договоренностей по Украине невозможно.

    Рим также сохраняет дистанцию по вопросу возможной отправки войск на Украину в составе «западной коалиции» и не считает приоритетом ускоренное вступление Киева в ЕС. «Позиция правительства заключается в том , что коалиция (желающих) с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трех лет», – заявил источник газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелони ранее отказалась отправлять итальянских военных на Украину по предложению Франции и Британии.

    Ведущие государства Европы совместно с киевским режимом приступили к созданию стратегии дипломатического урегулирования конфликта для предотвращения очередной военной зимы, сообщили источники Bloomberg.

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    6 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    Рейтинг канцлера Германии Мерца упал до исторического минимума

    Bild: Уровень недовольства работой Мерца достиг рекордной отметки

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили резкое недовольство работой нового главы правительства, обрушив его рейтинг одобрения до критических 15%.

    Уровень неодобрения деятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца достиг максимальной отметки, передает ТАСС.

    Согласно результатам недавнего социологического опроса, лишь 15% граждан положительно оценивают его работу. По сравнению с концом апреля этот показатель снизился на четыре процентных пункта.

    Деятельностью главы правительства недовольны 77% респондентов, что стало абсолютным антирекордом. Остальные участники исследования затруднились с ответом. При этом работу всего кабинета министров отрицательно оценивают 78% немцев, а поддерживают – только 16%.

    Падение рейтинга фиксируется даже среди сторонников правящих партий. «Правительство, которому не удается убедить даже собственных избирателей, потерпит неудачу. Масштаб недовольства выходит далеко за рамки того, что обычно бывает на второй год пребывания у власти нового федерального правительства», – констатировал руководитель института INSA Херман Бинкерт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая уровень недовольства немцев деятельностью канцлера достиг 83%. Позже попытка политика восстановить доверие граждан привела к волне общественного возмущения из-за бестактного ответа онкобольной избирательнице.

    В середине прошлого месяца участники публичного мероприятия в Вюрцбурге освистали главу немецкого правительства.

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    7 июня 2026, 03:31 • Новости дня
    Депутаты Бундестага захотели допросить Бербок после провала Германии в ООН

    Bild: Депутаты захотели вызвать Бербок в Бундестаг после провала Германии в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты фракции ХДС/ХСС выступили с инициативой о вызове экс-главы МИД Германии Анналены Бербок в международный комитет Бундестага в связи с неудачей Берлина на выборах в Совет Безопасности ООН, пишет Bild.

    Депутат от ХСС Штефан Майер заявил: «Мы должны тщательно проанализировать причины этого позорного поражения на выборах. Для этого абсолютно необходимо, чтобы Анналена Бербок дала объяснения по этому поводу в комитете Бундестага по международным делам».

    Майер подчеркнул, что Бербок, возглавлявшая внешнеполитическое ведомство ФРГ в 2021–2025 годах, обязана отчитаться о своих шагах по продвижению кандидатуры Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Министр по международным делам федеральной земли Гессен Манфред Пенц из ХДС также возложил ответственность за провал кампании на прежнее руководство МИД и поддержал требование заслушать экс-министра.

    Пенц напомнил, что предыдущие успешные заявки Германии на место в Совбезе ООН, по его словам, тщательно готовились при канцлере Ангеле Меркель, и призвал не винить в нынешнем поражении кабинет Фридриха Мерца, который работает чуть больше года.

    По данным Bild, среди причин неудачи мог быть жесткий бойкот со стороны стран Глобального Юга.

    Издание отмечает, что бывший президент Ботсваны Мокветси Масиси связал дипломатическое фиаско ФРГ с высокомерием Бербок. Он заявил, что экс-министру следовало сосредоточиться на работе в немецкой дипломатии, а не пытаться поучать африканские страны по бытовым и экологическим вопросам, и добавил, что чувствует себя спокойнее в отношениях с Берлином после ее ухода с поста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН отказала Германии в предоставлении места непостоянного члена Совбеза.

    Немецкая оппозиция потребовала отставки главы МИД Йоханна Вадефуля после провала кампании за это место.

    В 2025 году издание Spiegel отмечало риск потери Германией шансов на место в Совбезе ООН из-за решения выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи.

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    6 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    Русский язык сохранил статус одного из самых популярных в Германии

    Посол Нечаев сообщил о 4 миллионах говорящих по-русски жителей Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 4 млн жителей Германии продолжают активно использовать русский в качестве основного или второго языка для повседневного общения, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев по случаю Дня русского языка, который отмечается 6 июня.

    В европейском государстве русская речь уверенно удерживает позиции одного из самых распространенных средств общения, передает РИА «Новости».

    «В Германии русский язык устойчиво сохраняет одно из лидирующих мест по использованию населением. По оценкам экспертов, в качестве основного или второго языка его используют более четырех млн граждан», – заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Дипломат напомнил о вхождении русского в пятерку наиболее востребованных мировых языков. По его словам, сегодня им пользуются около 260 млн человек более чем в 60 государствах, а развивающаяся русскоязычная среда вносит заметный вклад в международную коммуникацию.

    2 июня президент России Владимир Путин провел заседание профильного совета по реализации государственной языковой политики. Глава государства призвал к целенаправленной работе по поддержке языка и поручил правительству обеспечить финансирование соответствующих мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2025 года русский язык поднялся на четвертое место в глобальном индексе конкурентоспособности.

    Правительство утвердило специальный план мероприятий для продвижения отечественной культуры за рубежом.

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    5 июня 2026, 00:15 • Новости дня
    Metallica привлекла концертами почти 10 тыс. доноров крови в ФРГ
    Metallica привлекла концертами почти 10 тыс. доноров крови в ФРГ
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Благотворительная инициатива группы Metallica, организованная совместно с немецким Красным Крестом, помогла значительно увеличить число новых доноров в ходе их турне по ФРГ.

    Во время недавних концертов группы Metallica во Франкфурте и Берлине почти 10 тыс. поклонников приняли участие в акции по сдаче кров, сообщает портал Spiegel. Инициатива под названием Bleeding Me, отсылающая к одноименной песне коллектива, была организована фондом музыкантов All Within My Hands совместно с Немецким Красным Крестом.

    Каждый участник, сдавший кровь в центрах Красного Креста в дни выступлений, получил лимитированную футболку с символикой группы.

    «Резонанс среди немецких фанатов Metallica был просто фантастическим!», – заявил руководитель отдела по связям с донорами Немецкого Красного Креста Мартин Остерер.

    По словам Остерера, благодаря музыкантам количество людей, впервые сдавших кровь, увеличилось более чем в два раза. Стоит отметить, что коллектив регулярно проводит подобные мероприятия. Во время американского турне с июля 2025 по февраль 2026 года кровь сдали свыше 25 тыс. поклонников, причем 16% из них сделали это впервые.

    Когда Metallica приехали в Германию в мае на три концерта: дважды на Франкфуртском стадионе Вальдштадион и один раз на берлинском Олимпийском стадионе – группа порадовала поклонников игрой и сюрпризами на площадке.

    Во Франкфурте она исполнила клубный гимн местного футбольного клуба «Айнтрахт» и песню Accept, в Берлине группа исполнила кавер на песню Rammstein «Zonne».

    Концерт Metallica на берлинском Олимпийском стадионе установил еще один рекорд: на главной городской арене было продано 94 тыс. билетов, что стало самым большим показателем за всю историю.

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    5 июня 2026, 02:44 • Новости дня
    Бывшую военную базу ГДР на острове Остервильм продали на аукционе

    В Гамбурге на аукционе 4 июня выставили искусственный остров, служивший ранее восточногерманской военной базой Остервильм. Расположенная к юго-востоку от острова Рюген посреди Балтийского моря точка из прошлого должна, по мнению собственников, преобразиться и служить современности пишет журнал Spiegel.

    «Вид примерно 250-метровой площадки в Грайфсвальдском боддене производит жуткое впечатление. Двери и окна сорваны с петель, а некоторые деревянные доски пола обвалились. Здание покрыто патиной и птичьим пометом», – говорится в описании лота журналом Spiegel.

    При этом когда-то на Остервильме в ГДР военные корабли делали невидимыми для мин и торпед. Он построен в 1954 году на почти 600 деревянных сваях, а добраться на остров возможно только по воде.

    Минимальная ставка за остров составляет 39 тыс. евро. Помимо острова, на аукционе также можно будет приобрести отдельно стоящую скульптуру художника Герхарда Бенца. Это керамический колокол весом более тонны, созданный в 1995 году для фестиваля «Речное искусство» в Белграде.

    Покупателем лота стал австриец Оливер Песендорфер, который ни разу не был на острове, но, видимо, готовый сделать из запущенных дебрей место мечты с причалом для лодок, рестораном и лаунж-зоной.

    Предыдущие собственники полагают, что из бывшей военбазы ГДР можно сделать площадку для мероприятий и свадеб.

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Как бороться с атаками дронов Hornet

    В последнее время в зоне спецоперации противник все чаще применяет беспилотники Hornet американского производства. По оценкам экспертов, эти аппараты обладают рядом особенностей по сравнению с традиционными беспилотниками и представляет собой серьезную угрозу в первую очередь для Новороссии и Крыма. Вместе с тем у «Хорнетов» есть и слабые места. Как можно с ними бороться? Подробности

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    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия

    После беспрецедентных по длительности и уступкам переговоров пост сохранила один из наиболее одиозных лидеров ЕС – премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Это было важно и для Украины, и для глобалистов в Брюсселе, но казалось маловероятным: власти Запада выборы повсюду проигрывают. У успеха есть секрет – русофобия. Датчанам такое нравится. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный
      Зачем нам Золотая Орда

      История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории XIII-XIV веков невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Русский язык обязательно победит

      Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Детский труд не только вреден, но и полезен

      В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

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    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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