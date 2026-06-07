История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории XIII-XIV веков невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.829 комментариев
В Германии сообщили о нашествии ядовитых гусениц на Берлин
Bild: В Берлине стремительно распространяются ядовитые гусеницы
Немецкую столицу стремительно захватывают опасные походные дубовые шелкопряды, контакт с которыми вызывает у людей сильное раздражение кожи, проблемы с дыханием и аллергический шок, сообщили СМИ.
Как пишет Bild, токсичные насекомые активно осваивают новые районы немецкой столицы. Тела этих гусениц покрыты волосками с ядовитым белком тауметопеином, который провоцирует у человека сильный зуд, поражение кожи и затруднение дыхания. Иногда контакт с вредителями заканчивается тяжелым аллергическим шоком, передает РИА «Новости».
«Годами наблюдается стремительное распространение опасных походных дубовых шелкопрядов. Впервые резкое увеличение числа пораженных деревьев было зафиксировано в районах Нойкельн и Марцан. С пятницы также закрыта часть парка Герлитцер в Кройцберге», – отмечается в публикации издания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый Юрий Юрченко объяснил причину нашествия комаров в Сибири.
Ранее ученый Георгий Лада сообщил о рекордном нашествии комаров в Центральной России.