Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.12 комментариев
Кандидат в генсеки ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине
Разрешение украинского кризиса возможно исключительно через взаимодействие всех вовлеченных сторон, заявила претендент на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ребека Гринспан.
Единственный способ урегулировать конфликт на Украине заключается в налаживании диалога между всеми участниками противостояния, сказала Гринспан, передает РИА «Новости».
Сейчас Гринспан занимает должность главы Конференции ООН по торговле и развитию.
«Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты – это взаимодействие со всеми сторонами», – заявила она.
Таким образом Гринспан ответила на вопрос о своих планах по урегулированию ситуации в случае победы на выборах.
Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заканчиваются 31 декабря. За этот пост также борются бывший президент Чили Мишель Бачелет, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-лидер Сенегала Маки Салл и бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гринспан пообещала поддерживать тесное взаимодействие с Москвой. Во время выступления на ПМЭФ она признала обоснованным недоверие к деятельности международной организации.