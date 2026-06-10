Кандидат в генсеки ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Единственный способ урегулировать конфликт на Украине заключается в налаживании диалога между всеми участниками противостояния, сказала Гринспан, передает РИА «Новости».

Сейчас Гринспан занимает должность главы Конференции ООН по торговле и развитию.

«Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты – это взаимодействие со всеми сторонами», – заявила она.

Таким образом Гринспан ответила на вопрос о своих планах по урегулированию ситуации в случае победы на выборах.

Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заканчиваются 31 декабря. За этот пост также борются бывший президент Чили Мишель Бачелет, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-лидер Сенегала Маки Салл и бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гринспан пообещала поддерживать тесное взаимодействие с Москвой. Во время выступления на ПМЭФ она признала обоснованным недоверие к деятельности международной организации.