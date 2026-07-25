Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.26 комментариев
Россия заявила о сокрытии Таллином информации об украинских БПЛА в небе Эстонии
Абилов: Таллин скрывает информацию об украинских дронах в небе Эстонии
Эстонские власти предпочитают не сообщать гражданам о появлении украинских беспилотников в небе страны, сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
«Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию как «неизбежные издержки»... предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удается лишь путем замалчивания информации на эту тему», – заявил Абилов в интервью РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина признала принадлежность беспилотника, сбитого в небе над Эстонией.
Премьер Эстонии Кристен Михал усомнился в способности Киева гарантировать безопасность воздушного пространства стран-партнеров из-за случайных залетов украинских дронов.
Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.