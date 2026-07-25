Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.26 комментариев
Траур объявлен в Кировской области после удара ВСУ
Соколов объявил трехдневный траур в Кировской области после удара ВСУ
В Кировской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате атаки ВСУ на предприятие, сообщил губернатор Александр Соколов.
«Вчера вечером подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова», – заявил глава региона в «Максе».
В эти дни в регионе будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов, телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от развлекательных передач. Власти приостановили спортивные, культурные и зрелищные мероприятия и ввели дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания людей.
Семьям погибших правительство области выделяет по 1,5 млн рублей, помощь обещана и пострадавшим, значительные выплаты готово предоставить само предприятие. Дополнительные средства направят Кирову на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений.
«Враг рассчитывал нас запугать, но у него ничего не получится. Чем выше давление, тем крепче бетон», – заявил Соколов.