Венесуэла и Перу договорились перезапустить дипломатические отношения

Глава МИД Венесуэлы Пласенсия объявил о начале восстановления отношений с Перу

Tекст: Антон Антонов

Стороны «решили начать процесс прогрессивного восстановления интегральных двусторонних отношений», сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия в X.

«Правительство Республики Перу и правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщают, что приняли решение начать поэтапный процесс полного восстановления двусторонних отношений», – приводит РИА «Новости» текст совместного заявления, опубликованный МИД Перу.

Согласно документу, первым шагом на этом пути станет возобновление консульских связей. Главной целью обозначена защита прав граждан обеих стран и обеспечение им консульских услуг на территориях друг друга.

Авторы коммюнике подчеркивают, что принятое решение основано на исторических узах дружбы и латиноамериканской солидарности, которые объединяют Перу и Венесуэлу с момента образования республик. В заявлении отмечается стремление развивать сотрудничество в интересах народов двух государств и всего региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы в 2024 году решили отозвать своих дипломатов из Перу и еще шести стран, не признавших переизбрание Мадуро.

Дипмиссия США в Каракасе в 2026 году объявила о возобновлении своей работы спустя семь лет после разрыва отношений между странами.