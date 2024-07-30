Венесуэла решила отозвать дипломатов из Аргентины и ряда других стран

МИД Венесуэлы объявил о решении отозвать дипломатов из Аргентины и других не признавших итоги выборов стран

Tекст: Антон Антонов

Речь идет об Аргентине, Чили, Коста-Рике, Перу, Панаме, Доминиканской Республике и Уругвае. Венесуэла заявила, что дипломаты отзываются «в связи с гнусным прецедентом», который рассматривается как «атака на суверенитет» Боливарианской Республики. Кроме того, Венесуэла требует от указанных стран также «незамедлительно отозвать своих представителей», передает ТАСС.

Напомним, победу на выборах в Венесуэле одержал действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция Венесуэлы и ряд стран отказались признавать его победу. Так, президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что «данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сомневается в объявленных венесуэльскими властями результатах.