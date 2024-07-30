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Венесуэла решила отозвать дипломатов из Аргентины и ряда других стран
МИД Венесуэлы объявил о решении отозвать дипломатов из Аргентины и других не признавших итоги выборов стран
Власти Венесуэлы отзывают всех своих дипломатов из семи стран, которые не признали переизбрание президента Николаса Мадуро, сообщил МИД Боливарианской Республики.
Речь идет об Аргентине, Чили, Коста-Рике, Перу, Панаме, Доминиканской Республике и Уругвае. Венесуэла заявила, что дипломаты отзываются «в связи с гнусным прецедентом», который рассматривается как «атака на суверенитет» Боливарианской Республики. Кроме того, Венесуэла требует от указанных стран также «незамедлительно отозвать своих представителей», передает ТАСС.
Напомним, победу на выборах в Венесуэле одержал действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция Венесуэлы и ряд стран отказались признавать его победу. Так, президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что «данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сомневается в объявленных венесуэльскими властями результатах.