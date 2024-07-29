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Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на высший пост в Боливарианской республике, сообщила пресс-служба Кремля.
Поздравление Путина опубликовано в Telegram-канале Кремля. В нем российский лидер отметил, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства.
«Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка», – говорится в поздравлении.
Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Он также заключил, что Мадуро всегда желанный гость на российской земле.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.
При этом оппозиция Венесуэлы отказалась признавать победу Мадуро на выборах. А в США усомнились, что итоги выборов в Венесуэле «отражают волю народа». Аргентина также не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, так как считает, что действующее правительство якобы проиграло выборы, заявил президент страны Хавьер Милей. Перу и Коста-Рика тоже отказались признавать результаты выборов в Венесуэле.