Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы

Tекст: Ольга Иванова

Поздравление Путина опубликовано в Telegram-канале Кремля. В нем российский лидер отметил, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства.

«Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка», – говорится в поздравлении.

Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Он также заключил, что Мадуро всегда желанный гость на российской земле.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.

При этом оппозиция Венесуэлы отказалась признавать победу Мадуро на выборах. А в США усомнились, что итоги выборов в Венесуэле «отражают волю народа». Аргентина также не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, так как считает, что действующее правительство якобы проиграло выборы, заявил президент страны Хавьер Милей. Перу и Коста-Рика тоже отказались признавать результаты выборов в Венесуэле.