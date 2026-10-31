В Лондоне задержали почти 140 сторонников Palestine Action

Tекст: Мария Иванова

«По состоянию на данный момент были задержаны 139 человек. Сотрудники полиции остаются на месте проведения акции и продолжают производить задержания», – заявили в полиции.

Акция проходит у стен посольства США. В ней принимают участие сотни людей, которые развернули плакаты в поддержку Palestine Action, передает ТАСС.

Демонстрация организована в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, которые состоятся на следующей неделе. На них будет рассматриваться апелляция движения на внесение его в список запрещенных организаций.

5 июля 2025 года МВД Соединенного Королевства включило Palestine Action в перечень запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, за которое положено максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета в ходе акций в поддержку организации в Великобритании задержали свыше 3,5 тыс. человек, обвинения были предъявлены более чем 2,2 тыс. из них. Palestine Action продолжает оспаривать запрет в судебном порядке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у посольства США в Лондоне началась акция в поддержку палестинского движения Palestine Action.

В середине месяца британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки автором движения Palestine Action.