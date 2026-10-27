Сирия закрыла границу с Иорданией из-за авиаударов

Сирия закрыла КПП «Насиб» на границе с Иорданией

Tекст: Катерина Туманова

Решение вступило в силу во вторник, 27 октября. Оно предполагает полную остановку пассажирского движения и торгового обмена в обоих направлениях. В управлении пояснили, что мера продиктована необходимостью обеспечить безопасность путешественников и сотрудников на фоне текущей ситуации, о чем сообщило агентство Саудовской Аравии AJEL.

Главное управление пограничного контроля и таможни Сирии заверило, что продолжит следить за обстановкой и принимать необходимые шаги для защиты людей.

Закрытие произошло после того, как военная авиация Иордании нанесла удары по ряду объектов в сельской местности сирийской провинции Дераа. Иорданские военные утверждают, что атаковали укрытия террористов, связанных с нападением в Эль-Караке.

По данным директора управления здравоохранения провинции Дераа Халеда аль-Омаяна, в результате иорданских авиаударов погибли 10 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Иордании нанесли в понедельник удары по укрытиям террористических организаций на юге Сирии в качестве возмездия за теракт у церкви в Эль-Караке.

Тогда же силы безопасности Иордании задержали трех террористов, совершивших нападение на православную церковь в провинции Эль-Карак. Минздрав королевства 24 октября сообщил о восьми погибших при этом теракте.