Принц Уильям рассказал о несложившейся карьере диджея

Принц Уильям рассказал о неудачной попытке стать диджеем

Tекст: Катерина Туманова

Наследник британского престола сделал это признание во время неожиданного появления на «Шоу Грэма Нортона», пишет GB News.

«Был у меня период, когда я хотел стать диджеем, правда, вышло не очень, но я даже придумал себе имя. Я называл себя DJ Xara, через «X». Звучало так себе», – признался он ведущему шоу.

На вопрос, доводилось ли принцу выступать на школьных вечеринках, Уильям ответил, что его мастерство было недостаточно высоким для этого.

Принц признался, что всерьез мечтал стать полицейским в юности, так как считал эту профессию «довольно крутой».

«В детстве я хотел стать полицейским. Мне казалось, что из меня вышел бы неплохой страж порядка… По-моему, быть полицейским – это довольно круто», – поделился он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября стало известно, что принц Уильям отказался от участия в фильме к годовщине смерти принцессы Дианы.





На прошлой неделе принц Гарри заявил о желании примириться с членами британской королевской семьи.