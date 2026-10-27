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Принц Уильям рассказал о несложившейся карьере диджея
Принц Уильям рассказал о неудачной попытке стать диджеем
Принц Уэльский Уильям признался, что в юности пытался стать диджеем и даже придумал себе сценический псевдоним – «DJ Xara» (через букву «X»), но карьера в этой сфере не задалась.
Наследник британского престола сделал это признание во время неожиданного появления на «Шоу Грэма Нортона», пишет GB News.
«Был у меня период, когда я хотел стать диджеем, правда, вышло не очень, но я даже придумал себе имя. Я называл себя DJ Xara, через «X». Звучало так себе», – признался он ведущему шоу.
На вопрос, доводилось ли принцу выступать на школьных вечеринках, Уильям ответил, что его мастерство было недостаточно высоким для этого.
Принц признался, что всерьез мечтал стать полицейским в юности, так как считал эту профессию «довольно крутой».
«В детстве я хотел стать полицейским. Мне казалось, что из меня вышел бы неплохой страж порядка… По-моему, быть полицейским – это довольно круто», – поделился он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября стало известно, что принц Уильям отказался от участия в фильме к годовщине смерти принцессы Дианы.
На прошлой неделе принц Гарри заявил о желании примириться с членами британской королевской семьи.