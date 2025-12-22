Принц Уэльский с сыном посетили приют, куда его в детстве водила принцесса Диана

Tекст: Катерина Туманова

В видео, которое выложили в соцсетях принц Уильям и герцогиня Кейт Джордж надевает фартук и помогает готовить еду, а также украшает рождественскую елку. Уильяма и Джорджа сопровождает генеральный директор Passage Мик Кларк, который преподнес будущим королям «приятный сюрприз», что невероятно рассмешило принца Уэльского, пишет GBNews.

В приюте оказались рождественские хлопушки с символикой «Астон Виллы», что вызвало «много шуток и подколов», потому что принц Уильям со школьных лет горячий поклонник этой футбольной команды.

«Это был приятный сюрприз, и я дал понять, что не организовывал его сам. Но да, им очень понравилось и стало поводом к шуткам и веселью. Это одна из вещей, которая очень часто случается, когда он приезжает в гости – много шуток, много веселья и радости», – сказал Кларк.

Сын Уильяма Джордж посетить приют спустя 33 года после смерти своей бабушки, принцессы Дианы, которая привела туда Уильяма и принца Гарри в 1993 году, когда принцу Уэльскому было примерно столько же лет, сколько сейчас Джорджу.

Джордж был «очень тронут», когда ему показали страницу с надписью его бабушки, которую она сделала за четыре года до ее смерти в 1997 году.

Уильям объяснил сыну значение записи, словами «это была моя мама» и добавил «это был самый первый день, когда она отвела меня в Passage».

«Я думаю, он был очень тронут, глядя на это, а затем принялся подписывать. И его почерк намного лучше моего», – описал принц Уильям реакцию сына.

В 2019 году принц Уильям стал королевским покровителем приюта Passage и тогда рассказал о том, как визиты в детстве сформировали его мировоззрение.

«Визиты в это место в детстве оставили у меня неизгладимое впечатление о том, как важно, чтобы ко всем, особенно к самым бедным, относились в нашем обществе с уважением, достоинством и добротой», – сказал принц Уэльский.

Хотя двух младших детях Уильяма и Кейт во время визита в приют не было, Passage подарил принцам трех плюшевых мишек, по одному на каждого ребенка.

