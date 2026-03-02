До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.7 комментариев
Работу аэропорта Геленджика временно ограничили
Аэропорт Геленджика временно перестал принимать и отправлять самолеты
В геленджикском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые призваны обеспечить безопасность полетов.
В аэропорту Геленджик введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, пишет в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Решение о корректировке режима работы принято авиационными властями.
Как отмечается в сообщении, данные меры продиктованы необходимостью обеспечения безусловной безопасности полетов гражданских самолетов. О точном времени снятия ограничений и возобновлении штатного режима работы будет сообщено дополнительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти накануне ввели дополнительные ограничения полетов в аэропорту Геленджика. Руководство города предупредило жителей и гостей курорта об угрозе атаки беспилотников.